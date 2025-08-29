Гигантские разломы в Земле угрожают городам: миллионы людей в опасности

Разлом в Земле

Земля раскалывается прямо под ногами — в городах появляются глубокие трещины, которые разрушают дороги и целые дома. Ученые предупреждают: эти гигантские овраги становятся «новой геогидрологической опасностью» и уже угрожают миллионам жителей Глобального Юга.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Исследование в Демократической Республике Конго выявило почти три тысячи таких разломов в 26 городах. Они возникают там, где дождевые потоки вымывают неустойчивые почвы. Часто эти пропасти растут настолько быстро, что целые семьи вынуждены покидать свои дома.

Потери уже измеряются десятками тысяч. Только с 2004 по 2023 год более 118 тысяч человек были вынуждены переселиться. А количество тех, кто живет рядом с опасными оврагами, за последние 13 лет удвоилось — до 3,2 миллиона.

Причины — хаотичное строительство, отсутствие дренажных систем и стремительная урбанизация. Ситуацию усугубляет климатический кризис: по прогнозам, в Африке интенсивность осадков может вырасти на 10-15%, что лишь ускорит образование новых разломов.

Специалисты отмечают: остановить уже образованные овраги сложно и дорого, но предотвратить новые можно. Даже простые решения — дренажные канавы или перенаправление стока воды с опасных склонов — способны уменьшить риски.

Сейчас эти пропасти остаются менее заметными на фоне наводнений, жары и штормов. Но исследователи предупреждают: в ближайшие десятилетия они могут стать одной из главных угроз для городов в странах Глобального Юга.

