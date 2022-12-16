Гигантские шлейфы кала китов могут помочь бороться с изменением климата - исследование

Фонтаны, образующиеся в результате испражнений больших китов, выносят на поверхность океана питательные вещества для планктона, поглощающего углеродный газ.

Большие киты выполняют важную роль биологического углеродного "насоса", перемещая углерод между океаном и атмосферой. В зависимости от численности животных, это может сделать их ценным поглотителем углерода, считают исследователи Юго-восточного университета Аляски.

Об этом говорится в исследовании, о результатах которого пишет Science Alert.

"Учитывая, что усатые киты имеют одни из самых длинных миграций на планете, они потенциально влияют на динамику питательных веществ и круговорот углерода в масштабах океанских бассейнов", — пишут морская биолог Хайди Пирсон и ее команда.

Предыдущие исследования показали, что, несмотря на то, что киты едят криль, большая концентрация китов часто означает большую концентрацию криля. Такой "парадокс криля" является результатом того, что весь лишний китовый кал служит источником пищи, увеличивая численность крошечных ракообразных.

Фонтаны, образующиеся в результате испражнений китов, питают планктон, поглощающий CO 2, плавающий у поверхности океана, недоступными питательными веществами, такими как железо и азот.

Криль питается этим планктоном, передавая эти питательные вещества и углерод многим животным, которые по очереди ими лакомятся, включая пингвинов, птиц, тюленей, рыб и, конечно, китов.

До того, как промышленный китобойный промысел резко снизил биомассу больших китов примерно на 80 процентов, киты выполняли огромную часть этого природного оплодотворения океана. Некоторые оценки показывают, что до того, как их популяции были уничтожены, кашалоты в Южном океане помогали удалять около 2 миллионов тонн углеродного газа в год, однако сейчас это число приближается к 200 000 тоннам.

Гигантские млекопитающие также обращают углерод другим, более драматичным способом, погружаясь на дно океана после своей смерти. Здесь их биомасса становится едой для целого ряда других животных, поглощая углерод глубоко под водой.

Кроме того, большинство видов китов мигрируют из богатых питательными веществами мест кормления в бедные питательными веществами мест размножения, распределяя питательные вещества по ходу движения.

"Восстановление китов имеет потенциал для долгосрочного самостоятельного увеличения поглотителя углерода в океане", – заключают авторы.

Напомним, недавно в отчете Всемирной метеорологической организации (ВМО) сообщили, что нагрев планеты и повышение уровня океана ускоряются и ничто уже не остановит таяние ледников.

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