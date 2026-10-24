Гигантские "Земли 2.0" в космосе: ученые раскрыли неожиданную тайну далеких миров

Обнаружена огромная "Земля 2.0" / © Associated Press

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Астрономы исследовали 8 гигантских планет, которые могут быть каменистыми мирами с массой, что в 10 раз превышает массу Земли.

Об этом сообщает Phys.

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Ученые исследовали 8 планет: WASP-84c, TOI-1347b, TOI-2322c, HD 63433b, GJ 523b, TOI-815c, HD 18599b и GJ 143b, которые относят к классу «мегаземля», но они считаются их масса превышает земную не менее 10 раз.

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Пока массу планет определяют, исследуя их градационное влияние на свои звезды. Чем сильнее «колебания» звезды, тем больше масса планеты.

Однако авторы исследования пришли к выводу, что показатели массы планет могут быть обезображены активностью их звезд, то есть звездными вспышками и появлением звездных пятен. Они вызывают подобные «колебания» звезды, которые можно воспринять за сильное гравитационное влияние планеты. Это означает, что оценка массы огромной планеты может быть неправильной, и на самом деле это маленький мир.

Астрономы пришли к выводу, что кажущаяся огромная масса планет может быть следствием активности их звезд. Следовательно, полностью каменистые планеты класса «мегаземля», вероятнее всего, не существуют. Их масса намного меньше, чем показывают текущие оценки.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили планету размером с Землю, вращающуюся вокруг системы из двух звезд. И это открытие подтверждает предположение о том, что в подобных системах могут существовать миры, потенциально подходящие для жизни.

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