«Вихревая» система из трех звезд / © NASA

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Перед тем, как «взорваться», самые массивные звезды Вселенной проходят уникальную фазу, известную как звезда Вольфа-Райе. Во время этого этапа, который длится несколько тысячелетий, светила сбрасывают свои наружные водородные слои, обнажая тяжелые ядра. Затем они взрываются, рассеивая свою материю по всему космосу.

Об этом сообщает Phys.org.

Десять лет назад астрономы получили изображение необычной вихревой туманности, расположенной в 7 тысячах световых лет от Земли. Ее форма напоминала змею, поедающую свой хвост, поэтому ее назвали Апеп — в честь египетского бога разрушения. Тогда считалось, что Апеп является двойной звездной системой.

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Однако новые снимки, сделанные космическим телескопом JWST, принесли сюрприз. Оказалось, что Апеп состоит не из двух, а из трех звезд.

Катушки Апепа сняты Очень Большим Телескопом Европейской космической обсерватории. Авторство: ESO/Callingham / © ESO

Звезды Вольфа-Райе образуют ветры почти одинаковой силы, что влияет на структуру туманности. Пыль распределена очень широко и «обернута» вокруг них в форме рукава. Изображение JWST также обнаружили еще три ранее неизвестных пылевых оболочки вокруг Апеп. Каждая из них холоднее и тусклее предыдущей, и расположена на идеально ровном расстоянии.

По словам ученых, когда сильные порывы ветра от звезды Вольфа-Райе сталкиваются с более слабым ветром их компаньона, они сжимают друг друга. В центре этой «космической бури» образуется плотная, прохладная среда. Именно здесь богатые углеродом ветры могут конденсироваться в пыль.

Самая ранняя углеродистая пыль в космосе — первый материал, из которого состоят наши тела, — была создана именно таким образом. Изучение систем, подобных Апепу, предоставляет нам бесценную информацию о том, как появилась Земля и возникла жизнь на нашей планете. Это открытие не только раскрывает тайны формирования звезд, но дает новые ключи к пониманию космических истоков всего живого.

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Напомним, астрономы открыли новую планету, похожую на Землю, с очень коротким орбитальным периодом — всего 5,5 часа. Планета TOI-2431 b, обнаруженная космическим телескопом TESS, вращается вокруг звезды класса К, расположенной всего в 117 световых годах от Земли.