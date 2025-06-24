Гигантский астероид может врезаться в Луну уже в 2032 году: как это повлияет на Землю

Астероид / © NASA

Реклама

В 2032 году Земле может угрожать космическая опасность — астероид 2024 YR4, диаметром 60 метров, имеет 4,3% вероятности столкнуться с Луной. В случае удара выбросится до 100 миллионов килограммов лунных обломков, часть из которых может быть притянута к Земле.

Об этом сообщило издание Sciencealert.

Ранее астероид вызывал беспокойство из-за риска прямого удара по Земле. Тогда вероятность оценивали в 3,1% — самую высокую из когда-либо зафиксированных для объекта такого размера. Но дальнейшие наблюдения исключили столкновение с нашей планетой.

Реклама

Однако новое исследование, пока не прошедшее рецензирование, впервые анализирует возможные последствия удара по Луне. По результатам симуляций, в случае столкновения будет высвобождена энергия, сравнимая с крупной ядерной детонацией, а в космос вырвутся до 100 миллионов килограммов обломков.

Если удар придется на сторону Луны, обращенную к Земле (вероятность — около 50%), до 10% обломков могут быть притянуты земной гравитацией. Это представляет риск для спутников — особенно учитывая то, что их количество к 2032 году возрастет.

«Камень размером в сантиметр, движущийся со скоростью десятки тысяч метров в секунду, очень похож на шар», — объясняет Вигерт. Он предупреждает, что поток метеоров в дни после столкновения может превысить обычный уровень более чем в тысячу раз.

Земная атмосфера, как ожидается, защитит поверхность от мелких обломков, но спутники, которые вращаются на орбите, будут под угрозой.

Реклама

Зато для наземных наблюдателей столкновение обещает стать зрелищем — метеоритный поток будет освещать ночное небо. Однако окончательные выводы относительно траектории астероида ожидаются не ранее 2028 года.

Если угроза станет реальной, Вигерт не исключает запуск миссии планетарной обороны. Однако, если 2024 YR4 будет лететь слишком близко к Земле, попытка вмешательства может быть рискованной.

Напомним, земная кора в Турции «стекает» внутрь планеты. Ученые ошеломили новым открытием.