Гигантский ледник на грани коллапса: сотни городов могут оказаться под водой

Один из самых больших в мире Западно-Антарктический ледниковый щит находится на грани «катастрофического коллапса». Его таяние будет иметь разрушительные последствия и повлечет повышение уровня моря более чем на три метра, что поставит под угрозу прибрежные города.

Об этом пишет Daily Mail.

Австралийские ученые отмечают, что Западно-Антарктический ледниковый щит — один из самых больших ледовых массивов на Земле, занимающий площадь примерно 760 000 квадратных миль.

Исследователи отмечают, что уровень углекислого газа (CO2) в мире продолжает расти, из-за чего ледниковый щит ослабляется и создается риск полного его разрушения.

Если самые плохие прогнозы ученых оправдаются, ледниковый щит рухнет и уровень моря поднимется более чем на три метра, тогда сотни прибрежных городов могут оказаться под водой.

Речь идет о: Великобритании (пострадают люди, живущие на восточном побережье Англии и некоторые районы, некоторые районы Лондона), значительная часть Нидерландов, историческая Венеция, несколько городов и поселков в южных штатах США.

«Быстрые изменения уже были обнаружены на льду, в океанах и экосистемах Антарктиды, и они будут ухудшаться с каждой долей градуса глобального потепления», — заявил ведущий автор исследований доктор Нерили Абрам.

Исследование ученых показывает, что коллапс одного из самых больших ледников приведет к «катастрофическим последствиям для будущих поколений».

Исследователи надеются, что результаты исследования подчеркнут необходимость ограничения выбросов CO2 и сдерживания глобального потепления.

Доктор Абрам отмечает, что единственный способ избежать дальнейших резких изменений — сократить выбросы парниковых газов, чтобы удержать глобальное потепление как можно ближе к 1,5 градусам Цельсия.

Он отмечает, что эта ситуация требует от правительств, бизнеса и общества немедленных мер и учета тревожных изменений в будущем планировании.

Напомним, через шесть недель экстремальной жары летом 2024-го льды Шпицбергена побили все рекорды таяния. Эта аномалия может угрожать человечеству катастрофой.

