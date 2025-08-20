- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 437
- Время на прочтение
- 2 мин
Гигантский ледник на грани коллапса: сотни городов могут оказаться под водой
Глобальное потепление грозит миру масштабным потопом: если гигантский ледник в Антарктиде рухнет, это повлечет за собой затопление целых городов.
Один из самых больших в мире Западно-Антарктический ледниковый щит находится на грани «катастрофического коллапса». Его таяние будет иметь разрушительные последствия и повлечет повышение уровня моря более чем на три метра, что поставит под угрозу прибрежные города.
Об этом пишет Daily Mail.
Австралийские ученые отмечают, что Западно-Антарктический ледниковый щит — один из самых больших ледовых массивов на Земле, занимающий площадь примерно 760 000 квадратных миль.
Исследователи отмечают, что уровень углекислого газа (CO2) в мире продолжает расти, из-за чего ледниковый щит ослабляется и создается риск полного его разрушения.
Если самые плохие прогнозы ученых оправдаются, ледниковый щит рухнет и уровень моря поднимется более чем на три метра, тогда сотни прибрежных городов могут оказаться под водой.
Речь идет о: Великобритании (пострадают люди, живущие на восточном побережье Англии и некоторые районы, некоторые районы Лондона), значительная часть Нидерландов, историческая Венеция, несколько городов и поселков в южных штатах США.
«Быстрые изменения уже были обнаружены на льду, в океанах и экосистемах Антарктиды, и они будут ухудшаться с каждой долей градуса глобального потепления», — заявил ведущий автор исследований доктор Нерили Абрам.
Исследование ученых показывает, что коллапс одного из самых больших ледников приведет к «катастрофическим последствиям для будущих поколений».
Исследователи надеются, что результаты исследования подчеркнут необходимость ограничения выбросов CO2 и сдерживания глобального потепления.
Доктор Абрам отмечает, что единственный способ избежать дальнейших резких изменений — сократить выбросы парниковых газов, чтобы удержать глобальное потепление как можно ближе к 1,5 градусам Цельсия.
Он отмечает, что эта ситуация требует от правительств, бизнеса и общества немедленных мер и учета тревожных изменений в будущем планировании.
Напомним, через шесть недель экстремальной жары летом 2024-го льды Шпицбергена побили все рекорды таяния. Эта аномалия может угрожать человечеству катастрофой.
Читайте также:
Один из самых известных ледников мира начал таять рекордными темпами: чем это чревато
Сдвиг ледника в Швейцарии: ученые сделали тревожное предупреждение
Мир нагревается, но есть место на Земле, которое становится все холоднее: что происходит