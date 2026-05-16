Гигантский океан на глубине в сотни километров: найден резервуар, спасающий Землю от потопа

Океан в недрах Земли больше всех поверхностных водоемов планеты

Реклама

Ученые, вероятно, нашли самый большой океан нашей планеты, который мы никогда не увидим ни на одной географической карте. Этот гигантский резервуар скрыт глубоко в недрах Земли и коренным образом меняет научное понимание того, откуда на нашей планете появилась вода и как поддерживается жизнь.

Об уникальном открытии, сделанном на глубине около 700 километров под поверхностью Земли, пишет Daily Galaxy со ссылкой на результаты масштабного сейсмологического исследования.

Океан внутри камня: что такое рингвудит

Обнаруженная вода не плещется в виде классического подземного моря с волнами. Она «заперта» на молекулярном уровне внутри редкого голубого минерала под названием рингвудит. Этот минерал остается стабильным в условиях экстремального давления в так называемой транзитной зоне мантии Земли (на глубине от 410 до 660 км). Он действует как гигантская губка, способная поглощать и удерживать колоссальные объемы воды.

Реклама

Команда ученых под руководством Стивена Джейкобсена из Северо-Западного университета (США) использовала около 2000 сейсмографов и проанализировала волны более 500 землетрясений. Поскольку сейсмические волны замедляются, проходя через влажные породы, исследователям удалось составить точную карту и определить, где спрятана вода. По словам Джейкобсена, они использовали землетрясения как своеобразную "МРТ для планеты".

Спасение от глобального потопа

По подсчетам исследователей этот скрытый резервуар может содержать втрое больше воды, чем все известные мировые океаны вместе взятые. Это открытие является важнейшим доказательством того, что значительная часть воды на Земле имеет внутреннее происхождение, а не была занесена исключительно кометами или астероидами на ранних этапах формирования планеты.

Глубинный океан играет критически немаловажную роль в поддержании баланса. Стивен Джейкобсен отмечает: если бы вся эта вода вдруг оказалась на поверхности, Земля была бы полностью затоплена, и над уровнем воды возвышались бы только вершины высоких гор.

В течение миллионов лет вода с поверхности затягивается в мантию в зонах субдукции (где тектонические плиты сталкиваются и погружаются друг под друга), а затем частично возвращается вверх из-за вулканической активности. Этот гигантский внутрипланетный круговорот объясняет, почему уровень мирового океана оставался относительно стабильным на протяжении сотен миллионов лет, позволяя жизни преуспевать, тогда как такие планеты, как Марс, давно превратились в пустыню.

Реклама

Что ученые планируют делать дальше

В настоящее время большинство сейсмических данных, подтверждающих наличие воды в мантии, собрано на территории Северной Америки. Следующим шагом учёных станет исследование других регионов.

Исследователи стремятся выяснить, распространен ли богатый водой рингвудит по всему земному шару, или он сконцентрирован только в отдельных зонах. Также они надеются более точно определить скорость этого грандиозного водооборота, что поможет лучше понять процессы формирования Земли и движение тектонических плит.

Напомним, в Мировом океане происходят загадочные и тревожные перемены. Последние исследования Плимутской морской лаборатории свидетельствуют: огромные участки водной поверхности стали темнеть. Это явление, которое ученые называют «потемнением океана», охватило уже около 20% акватории планеты и несет прямую угрозу наибольшей миграции биомассы на Земле.

Новости партнеров