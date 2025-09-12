Гигантский паук прячется в глубинах шахт: ученые нашли новый род в Мексике

Европейский пещерный паук. Фото: Federico.Crovetto/Shutterstock.com

В южной Нижней Калифорнии, Мексика, ученые сделали неожиданное открытие — новый вид и даже род пауков-шахтеров. Первые следы существа обнаружили несколько лет назад, когда в трещинах заброшенной шахты нашли экзоскелет необычно больших размеров.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Как пояснил энтомолог Музея естественной истории Сан-Диего Джим Берриан, именно эта оболочка стала подсказкой для дальнейших поисков. По характерному рисунку глаз исследователи определили, что паук принадлежит к семейству Ctenidae, которое в этом регионе встречается очень редко. Дальнейшее исследование показало, что найденный экземпляр не только новый вид, но и новый род, который получил название Califorctenus cacachilensis — странствующий паук Сьерра-Какачилас.

Этот паук является родственником ядовитого бразильского странствующего паука Phoneutria fera. Во время полевых работ один из представителей вида укусил исследователя, однако серьезных последствий не зафиксировали. Ученые еще не исследовали токсичность его яда, но предполагают, что он не представляет значительной опасности для человека.

Размер паука впечатляет: тело достигает около 2,5 сантиметра, а длина лап — до 10 сантиметров. В распластанном виде его габариты можно сравнить с котлетой для бургера. Такое строение делает создание паутины непрактичным — паук передвигается по стенам шахт и активно охотится на добычу. Его яд достаточно силен, чтобы убить небольших животных, например крыс.

Открытие этого вида стало неожиданностью для ученых, ведь шахта, где его нашли, когда-то использовалась людьми. Это означает, что шахтеры могли работать рядом с неизвестными в то время гигантскими пауками. Исследователи отмечают, что в мире все еще остаются от двух до пяти миллионов видов насекомых и пауков, которые ждут своего открытия.

