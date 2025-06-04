Гигантский "рот" на Солнце поражает размерами и активностью: есть ли угроза для Земли

Солнце / © NASA

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На поверхности Солнца зафиксировали впечатляющую корональную дыру — она имеет форму гигантского рта с «глазами» и шириной примерно в пять Юпитеров. Эта дыра выбрасывает поток солнечного ветра прямо в нашу сторону.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Хотя, кажется, будто Солнце «открыло рот» от шока, на самом деле это лишь зона, где магнитное поле светила «разрывается», выпуская частицы в космос. В ультрафиолетовом диапазоне структура выглядит еще более странно: два «глаза» (каждый размером с Юпитер) в северном полушарии и массивный «рот» на юге.

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Выбросы из этих зон могут вызывать геомагнитные бури, но нынешняя активность, вероятно, повлечет лишь слабое усиление солнечного ветра из-за южного расположения дыры.

Сейчас Солнце находится в фазе активности, когда вспышки и корональные выбросы частиц случаются часто. Планета недавно пережила сильную бурю G4 с яркими полярными сияниями. Будущие выбросы могут быть не менее интенсивными, поэтому стоит быть готовыми к новым сюрпризам.

Солнце / © NASA

Напомним, ученые создали экспериментальный белок на основе вируса герпеса обезьян, который усиливает действие Т-клеток в борьбе с раком.