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- Наука и IT
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Гигантский "рот" на Солнце поражает размерами и активностью: есть ли угроза для Земли
Дыра на Солнце шириной с пять Юпитеров выбрасывает мощный солнечный ветер в направлении Земли.
На поверхности Солнца зафиксировали впечатляющую корональную дыру — она имеет форму гигантского рта с «глазами» и шириной примерно в пять Юпитеров. Эта дыра выбрасывает поток солнечного ветра прямо в нашу сторону.
Об этом сообщило издание Science Alert.
Хотя, кажется, будто Солнце «открыло рот» от шока, на самом деле это лишь зона, где магнитное поле светила «разрывается», выпуская частицы в космос. В ультрафиолетовом диапазоне структура выглядит еще более странно: два «глаза» (каждый размером с Юпитер) в северном полушарии и массивный «рот» на юге.
Выбросы из этих зон могут вызывать геомагнитные бури, но нынешняя активность, вероятно, повлечет лишь слабое усиление солнечного ветра из-за южного расположения дыры.
Сейчас Солнце находится в фазе активности, когда вспышки и корональные выбросы частиц случаются часто. Планета недавно пережила сильную бурю G4 с яркими полярными сияниями. Будущие выбросы могут быть не менее интенсивными, поэтому стоит быть готовыми к новым сюрпризам.
Напомним, ученые создали экспериментальный белок на основе вируса герпеса обезьян, который усиливает действие Т-клеток в борьбе с раком.