"Гиперхищник": ученые открыли новый вид, питавшийся динозаврами 70 млн лет назад

Kostensuchus atrox достигал длины 3 метров и веса до 250 килограммов. Источник: Габриэль Диас Янтен CC-BY 4.0, creativecommons.org/licenses/by/4.0/

На юге Патагонии в Аргентине обнаружили очень хорошо сохранившиеся окаменелости, раскрывшие новый вид великого родственника крокодила . Этот хищник когда-то бродил пресноводными поймами региона.

Об этом пишет Discover Wildlife.

Окаменевший скелет, включающий череп, челюсти и многочисленные кости тела, был найден в 20 милях к юго-западу от аргентинского города Эль-Калафате в формации Чоррильо. Это богатое окаменелостью место, датируемое Маастрихтским веком, незадолго до массового вымирания, которое положило конец эпохе динозавров.

По оценкам, K. atrox достигал 3,5 метра в длину и весил до 250 килограммов, что делало его хищником впечатляющего телосложения. Животное имело широкие челюсти и острые зубы, способные справиться с большой добычей. Исследователи считают, что это был гиперхищник — животное, чей рацион более чем на 70% состоял из мяса — охотившегося на динозавров среднего размера.

«Это первая окаменелость крокодиловидного из формации Чоррильо и один из самых цельных пейрозавридов, когда-либо найденных», — заявил ведущий автор исследования Фернандо Новас из Аргентинского музея естественных наук.

Открытие также дает новые подсказки о древних патагонских средах, которые были теплыми и сезонно влажными, домом для динозавров, черепах, лягушек и млекопитающих.

"Наше исследование показывает, что этот вид был вторым по величине хищником в формации Чоррильо", - говорит Новас, который считает, что K. atrox был одним из самых доминирующих хищников в этом районе.

Название Kostensuchus atrox включает как местные, так и культурные ссылки: «Kosten» происходит от слова «Теуэльче», что означает «яростный патагонский ветер», тогда как «Souchos» – это египетский крокодиловый бог. Латинское "atrox" означает "строгий" или "февраль".

