Главная ошибка эволюции: генетики выяснили, куда на самом деле исчезли неандертальцы

Неандертальцы были ассимилированы нашими предками

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В 2024 году команда генетиков под руководством Джошуа Аки из Принстонского университета в США посредством новейшего метода анализа геномов обнаружила доказательства массового двустороннего скрещивания неандертальцев с предками современных людей. Благодаря расшифровке ДНК ученым удалось доказать, что этот древний вид гоминидов на самом деле не исчез бесследно 40 тысяч лет назад, а был генетически ассимилирован значительно большей популяцией Homo sapiens.

О революционном переосмыслении эволюционной истории человечества пишет Space Daily.

Три волны скрещивания вместо одной

Долгое время ученые полагали, что контакт между двумя видами произошел только раз, когда современные люди вышли из Африки около 50 тысяч лет назад. Однако благодаря методу IBDmix исследователи сравнили геномы двух тысяч современных людей с ДНК трех неандертальцев и одного денисовца, раскрыв гораздо более сложную историю. В результате они обнаружили по меньшей мере три отдельных этапа массового скрещивания: примерно 250, 120 и 50 тысяч лет назад.

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Определяющим открытием явилось то, что генетический обмен происходил в обоих направлениях. Ранее специалисты искали только неандертальские гены у современных людей, однако новая методика позволила обнаружить от 2,5 до 3,7 процента ДНК Homo sapiens у самих неандертальцев. Это прямой след самых первых волн контакта между этими популяциями.

Поглощение вместо полного вымирания

Популяция неандертальцев никогда не была слишком многочисленна по сравнению с нашими непосредственными предками. По мнению генетика Джошуа Аки, когда количество современных людей начало стремительно расти, меньший вид был просто демографически подавлен и постепенно включен в состав большей группы.

"Я не люблю говорить о вымирании, потому что считаю, что неандертальцы были в основном поглощены", — подчеркнул руководитель исследования.

Таким образом, история эволюции меняется с простой замены одного вида другим на длительный процесс генетического слияния. Хотя неандертальцы, как отдельная популяция, действительно перестали существовать 40 тысяч лет назад, их уникальные гены продолжают жить в миллиардах современных людей.

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Напомним, анализ ДНК восьми зубов неандертальцев из пещеры Стайня в Польше показал тесные генетические связи по всей Евразии . Это подвергает сомнению представление об их изолированности. Центральная Европа могла быть ключевым миграционным коридором.

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