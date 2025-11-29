Главные астрономические события декабря: когда «ловить» звездопад Геминиды, межзвездную комету и супермесяц

Метеорный поток Геминиды

Декабрь – это время контрастов. С одной стороны, нас ждут самые длинные и темные ночи года, а с другой — именно эта тьма открывает занавес над самыми яркими сокровищами Вселенной. Зимнее небо в 2025 году подготовило грандиозную программу: от танца планет-гигантов до феерического метеорного дождя. Чтобы вы не пропустили самое интересное, ТСН.ua подготовил подробный путеводитель по главным астрономическим событиям месяца.

Прощание с межзвездным путешественником

Первое, на что стоит обратить внимание уже в начале месяца – это комета 3I/ATLAS . Хотя астрономы прогнозируют ее максимальное сближение с Землей аж 19 декабря, ждать этой даты не стоит. Парадокс в том, что комета стремительно удаляется от Солнца, а значит, теряет свою яркость.

Уже сейчас расстояние до нее огромное – более 340 миллионов километров. Поэтому, если у вас есть бинокль или небольшой телескоп, попробуйте "подстрелить" эту гостью в первые дни декабря. Позже она станет слишком тусклой для любительских наблюдений.

Супермесяц и парад планет

Уже 5 декабря небо осветит полную Луну , которая завершит нынешнюю серию суперлун. В эту ночь наш спутник будет выглядеть несколько больше и ярче обычного, создавая идеальную атмосферу для зимних прогулок, но, к сожалению, «засвечивая» тусклые звезды.

Но это не помешает наблюдать за планетами:

Сатурн сейчас показывает редкий фокус: его знаменитые кольца развернуты к Земле ребром и смотрятся в телескоп как тоненькая полоска, пересекающая диск планеты. Ищите его по вечерам в созвездии Водолея.

Юпитер – настоящий король декабря. Он приближается к своему противостоянию, потому выглядит очень большим и ярким. В телескопе можно легко разглядеть полосы на его поверхности.

Меркурий готовит сюрприз для «жаворонков». 7 декабря придет самое лучшее время для его наблюдения. Эта прыткая планета отойдет от Солнца на максимальное расстояние, и ее можно будет увидеть на рассвете, низко над горизонтом на востоке.

А вот Венера и Марс в декабре берут «отпуск» и прячутся в лучах Солнца, так что увидеть их не удастся.

Главное шоу луны: метеорный поток Геминиды

Если вы любите загадывать желание на падающую звезду, то ночь с 13 на 14 декабря — ваше звездное время. В это время достигнет пика метеорный поток Геминиды .

Это один из самых мощных и красивых звездопадов года. Астрономы прогнозируют до 150 метеоров в час ! Особенностью геминид является то, что их метеоры не слишком быстры (около 35 км/с), часто имеют желтоватый оттенок и могут вспыхивать очень ярко (так называемые болиды).

Почему в этом году повезло?

В прошлом году Геминиды совпали с полной Луной, которая своим светом затмила все зрелище. В этом же году условия идеальны: Луна будет в фазе последней четверти и сойдет только после 3 часов ночи. То есть у вас будет вся первая половина ночи, чтобы насладиться темным небом, расчерченным огненными следами.

Как наблюдать:

Смотреть нужно в ночь на 14 декабря. Самая активная фаза – с 02:00 до 04:00.

Радиант (точка вылета метеоров) расположен в созвездии Близнецов, но смотреть лучше не прямо на него, а чуть в сторону – так следы будут длиннее.

Никаких телескопов не нужно – только глаза, теплая одежда, термос с чаем и, желательно, шезлонг, чтобы удобно лежать.

Интересный факт: отцом этого потока является не комета, как обычно, а удивительный астероид Фаэтон, оставляющий за собой шлейф пыли.

Зимнее солнцестояние: поворот на весну

21 декабря в 17:04 по киевскому времени наступит момент зимнего солнцестояния. Это астрономическое начало зимы.

В этот день Солнце поднимется над горизонтом ниже всего года. Нас ждет кратчайший день (в Киеве он продлится чуть больше 8 часов) и самая длинная ночь. Но есть и хорошая новость: именно после этой даты световой день начнет постепенно, минута за минутой увеличиваться. Темнота начнет отступать и приближать нас к весне.

Время для телескопов

Конец месяца, особенно 20 декабря , когда на небе будет новолуние (новая Луна), станет идеальным временем для наблюдения объектов далекого космоса. Без лунной засветки небо становится бархатно-черным.

Это лучший случай найти на небе знаменитую Туманность Ориона . Даже в бинокль она выглядит как туманное облако, а в телескоп раскрывает свою сложную структуру – это «роддом» для новых звезд. Также высоко в небе будут сиять звездные скопления Плеяды (Семь сестер) в созвездии Тельца, похожие на россыпь бриллиантов.

Так что даже если погода на земле будет пасмурной, помните: над облаками происходит настоящая космическая магия. Стоит дождаться ясного окна и поднять голову вверх.

Календарь событий кратко:

5 декабря - Супермесяц (полная).

7 декабря – лучшая утренняя видимость Меркурия.

14 декабря – пик метеорного потока Геминиды (до 150 «звезд» в час).

19 декабря - минимальное расстояние до кометы 3I/ATLAS (нужен телескоп).

20 декабря - Новолуние (лучшее время для наблюдения звезд).

21 декабря - Зимнее солнцестояние (самая длинная ночь года).

Напомним, астрономы объявили о важном рубеже — количество известных околоземных астероидов официально достигло 40 тысяч. В этот перечень входят объекты от нескольких метров от обломков до многокилометровых тел, движущихся по орбитам, способным сближаться с Землей.