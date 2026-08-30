Глаза как у кота и тело до 3 метров: в Карибском море нашли причудливое существо

Глаз кошачьей акулы похож на глаз обычных домашних кошек / © скриншот с видео

Реклама

Масштабное исследование дна Карибского моря у островного государства Тринидад и Тобаго привело к сенсационным биологическим открытиям. Местные ученые не только успешно составили карту неисследованных территорий, но и наткнулись на множество невиданных ранее глубоководных экосистем.

Об этом пишет Discover Wildlife.

Реклама

Уникальные находки и неизвестные экосистемы

Исследовательская команда обнаружила по меньшей мере двадцать вероятных новых видов морских существ, среди которых осьминоги, кораллы, плотоядные губки и приземистые омары. Кроме того, ученые зафиксировали еще пятьдесят четыре вида разнообразных животных, никогда ранее не встречавшихся в этих территориальных водах.

Реклама

Во время погружений исследователям удалось снять уникальные кадры с ложной кошачьей акулой, которая может вырастать до трех метров в длину и получила свое название из-за характерной формы глаз. Также в объектив камеры попал черный живоглот с раздутым желудком из-за проглатывания слишком большой добычи, и туша ската манты, которую активно поедали крабы и морские черви.

Команда нашла 25 экосистем холодных источников, где метан и сероводород просачиваются из осадочных пород, образуя карбонатные скалы и рифы. Больше всего из обнаруженных источников охватывает площадь около половины акра и полностью покрыта плотными колониями мидий и трубчатых червей.

Технологии хранения и значение экспедиции

Для фотографирования, видеосъемки и безопасной сборки более семисот биологических образцов ученые использовали дистанционно управляемый подводный аппарат SuBastian. Чтобы сохранить живые ткани без повреждений для дальнейшего анализа, исследователи успешно применили передовой метод криоконсервации. «Криоконсервируя ткани более 86 видов глубоководных губок, кораллов и морских огурцов, мы сохраняем живые биологические ресурсы, обеспечивающие бесценную основу для понимания грядущих изменений экосистем», — объяснила научная сотрудница Меган Конклинг.

Эта лунная экспедиция стала первым в истории Тринидада и Тобаго масштабным глубоководным исследованием, возглавленным именно местными специалистами. «Каждое новое открытие, будь то экосистема, вид или поведение, углубляет наше понимание того, что поставлено на карту, и укрепляет нашу способность быть настоящими распорядителями этой в основном невидимой, но критически важной части нашей страны», — подчеркнула главная научная сотрудница экспедиции Дева Амон.

Реклама

Напомним, акула научилась задерживать дыхание и гулять по суше . Удивительная морская хищница может передвигаться по морскому дну и даже выходить на сушу с помощью своих пловцов, которые она использует, как настоящие лапы.

Новости партнеров

Новости партнеров