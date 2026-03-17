Глобальная засуха оказалась мифом: ученые раскрыли тайну гибели цивилизации

Ученые обнаружили истинные причины гибели цивилизации мая

Реклама

В течение многих десятилетий ученые считали, что главным виновником внезапного демографического и политического краха цивилизации мая между 750 и 900 годами нашей эры был климат. Длительные и суровые засухи казались идеальным и логичным объяснением того, почему цветущие города Центральной Америки вдруг опустели. Однако новое масштабное исследование канадских ученых переворачивает эту теорию с ног на голову.

Как пишет издание SciTechDaily, результаты анализа донных отложений, охватывающих период в 3300 лет, указывают на совсем другие причины упадка древней империи.

Климатическая загадка и тайны на дне озера

Бенджамин Гвиннет, профессор географии из Монреальского университета, провел основательные полевые исследования на месте археологической памятки Ицан в современной Гватемале. Его команда проанализировала образцы донных отложений из расположенного неподалеку озера Лагуна-Ицан, чтобы подробно воспроизвести экологические условия и хронологию человеческой деятельности в этом регионе.

Реклама

Результаты оказались совершенно неожиданными. Исследователи не обнаружили никаких явных доказательств засухи в местной климатической летописи. Население Ицана стремительно сокращалось в то же время, что и в других частях Гватемалы и Мексики, но в отличие от них местный климат оставался стабильным и влажным благодаря атмосферным течениям из Карибского моря.

Чтобы разгадать эту головоломку, ученые изучили три типа химических маркеров, которые тысячелетиями хранились в озерной грязи.

Полициклические ароматические углеводороды показали интенсивность пожаров от подсечно-огневого земледелия.

Соединения листового воска: предоставили информацию о типах растительности и уровне осадков.

Фекальные станолы: помогли точно оценить плотность населения в разные эпохи.

Эволюция земледелия: от пепла до городских садов

Эти индикаторы позволили буквально «прочесть» историю развития общества мая. Данные показали, что первые постоянные поселения появились здесь 3200 лет назад. В доклассический период (3500–2000 годов назад) май активно использовали огонь, выжигая леса для создания плодородных полей на пепле.

Но в классический период (1600-1000 годов назад) произошла поразительная смена. Популяция резко возросла, но следы масштабных пожаров фактически исчезли. Профессор Гвиннет объясняет это тем, что большинство пригодных земель уже было расчищено, что заставило меня изменить стратегию. Они перешли к интенсивному земледелию: создавали специальные гряды и борозды для предотвращения эрозии почвы, внедряли сложные садовые техники. Огонь не является основой их выживания. Это свидетельствует о высоком уровне урбанизации и глубокой адаптации к окружающей среде.

Реклама

Эффект домино и смертельная взаимозависимость

Но почему тогда это высокоразвитое сообщество, которое имело надежные дожди и прекрасные условия для жизни, внезапно исчезло? В период между 1140 и 1000 годами назад маркеры населения демонстрируют катастрофическое падение, сельское хозяйство останавливается, а город становится навсегда заброшенным.

По мнению ученых, ответ кроется в сложных связях между городами мая. Они не существовали изолированно, а формировали огромную и тесную сеть торговых отношений, политических союзов и экономической зависимости.

«Когда центральная низменность охватила засуха, это могло спровоцировать каскадную серию кризисов: войны между городами за ресурсы, крах королевских династий, массовые миграции, разрушение торговых путей и т.д.», — объясняет исследователь.

Итак, Ицан пришел в упадок не из-за собственного климата, а из-за уязвимости самой системы. Катастрофа в одном регионе мгновенно распространилась по всей сети, спровоцировав глобальный экономический и социальный хаос. Ученые убеждены: крушение цивилизации мая было не просто следствием равномерной климатической катастрофы, а сложным явлением, где экология, политика и экономика сплелись воедино. И это, по словам исследователей, чрезвычайно мощный урок для нашего современного, не менее глобализированного и взаимосвязанного мира.

Реклама

Напомним, другое исследование установило, что древние мая незаметно отравили сами себя . У Мая была сложная система очистки воды, которая спасала их от бактерий, но не могла остановить массовое отравление ртутью.