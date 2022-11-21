Глобальное похолодание и затянутое сажей Солнце: ученые смоделировали последствия ядерной войны

По словам экспертов, в самом худшем сценарии количество погибших будет составлять совокупное население Соединенных Штатов, Европы, Российской Федерации и их союзников.

Несмотря на заявления нынешних президентов США и России о готовности продолжать переговоры по сокращению ядерных вооружений, война в Украине в очередной раз вызвала опасения по поводу ядерного конфликта. В новом исследовании ученые из Университета Тасмании смоделировали жизнь планеты в случае ядерной войны.

Об этом пишет Express.

Ученые предупреждают, что их модель предполагает резкие климатические изменения, которые коснутся не только суши, но и Мирового океана. Так, согласно исследованиям ученых, территория арктического морского льда увеличится на 50%, заблокировав прибрежные районы, используемые для лова рыбы, а также крупные порты и торговые пути по всей Европе. К примеру, известно, что морской лед заблокирует такие крупные морские порты как Копенгаген в Дании и Санкт-Петербург в России.

Исследование также показывает, что даже в случае ограниченного ядерного конфликта в атмосферу попадет от 27 до 47 миллиардов сажи. Модель предполагает, что даже в этом случае количество арктического морского льда увеличится настолько, что сможет заблокировать самые важные порты по всей Северной Европе.

Отметим, что при взрыве ядерной бомбы высвобождается большое количество энергии. Она улетучивает все в пределах определенного радиуса. Всё зависит от мощности бомбы. В воздух вздымается большое количество сажи, загрязняется небо. Продовольственным культурам для роста и урожайности необходим солнечный свет. Но из-за закрытого сажей Солнца они не смогут получить необходимое количество света.

Однако последствия ядерного удара коснутся не только жизни на суше и климата, они также отразятся на жизни в океане. Согласно исследованию, падение освещенности океана и его средней температуры приведет к гибели морских водорослей, являющихся важным звеном пищевой цепи подводной жизни. Ученые предупреждают, что ядерный удар коснется всего Мирового океана, однако самые плохие последствия испытывают высокие широты, в том числе вся Европа, а особенно страны Балтии — здесь исследователи уже фиксируют нехватку океанического света.

Последствия сокрушительной ядерной зимы оставались неизменными спустя десятилетия. Более того, ученые предполагают, что Мировой океан будет восстанавливаться сотни лет — модель показала, что даже возвращение к привычной температуре и свету не вернут морскую жизнь к ее довоенному существованию. Предполагается, что морской лед перейдет в новое расширенное состояние и будет храниться в таком виде сотни лет.

Ученые из Института окружающей среды штата Миннесота, США и их коллеги заявили, что взрывы даже нескольких ядерных бомб могут сильно ухудшить урожайность практически во всех странах и привести к массовому голоду, о чем пишет журнал Nature Food. По данным специалистов, состоится глобальное похолодание. Средняя температура на планете снизится на 14,8 градуса по Цельсию. Эксперты предположили, что в самом худшем сценарии количество погибших будет составлять совокупное население Соединенных Штатов, Европы, Российской Федерации и их союзников.

Россия угрожает Украине ядерным ударом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что даже применение Россией маломощного ядерного оружия фундаментально изменит характер войны в Украине, и это, конечно, будет иметь последствия.

А высокий представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в таком случае российская армия будет уничтожена неядерными средствами.

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус даже назвал возможные цели, которые будут атакованы со стороны США в ответ на ядерный удар РФ. Речь идет о затоплении Черноморского флота, ударах по военным базам в Крыму и российским войскам на территории Украины.

Американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма допускает, что Путин может применить ядерное оружие, однако тогда в войну вступят НАТО и США.

Президент Зеленский прокомментировал заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Украина якобы изготовила "грязную бомбу". Зеленский подчеркнул, что ядерное оружие в Европе может применить только Россия.

В России тренировались осуществить ядерный удар

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