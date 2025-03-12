Глобальное потепление чревато безопасностью спутников Земли: новое исследование

К концу века, по прогнозам ученых, густота атмосферы на низкой околоземной орбите уменьшится на 50-66%, что усложнит движение спутников и увеличит риск столкновений.

Изменения климата не только влияют на океаны и экосистемы планеты, но могут иметь серьезные последствия для космической инфраструктуры. Исследование Массачусетского технологического института (MIT) показало, что увеличение уровня парниковых газов приводит к сокращению верхних слоев атмосферы, что, в свою очередь, изменяет орбитальные условия для спутников.

Об этом рассказывает Nature Sustainability.

Термосфера — одна из важнейших частей атмосферы, где расположены спутники, включая Международную космическую станцию, претерпевает изменения из-за выбросов CO₂. Парниковые газы, нагревая тропосферу, одновременно охлаждают термосферу. Это приводит к ее сжатию, в результате чего спутники и космический мусор остаются на орбите значительно дольше.

К концу века, по прогнозам ученых, густота атмосферы на низкой околоземной орбите уменьшится на 50-66%, что усложнит движение спутников и увеличит риск столкновений. Уильям Паркер из MIT отмечает, что без оперативных мер, орбитальные зоны могут оказаться непригодными для нормальной работы спутников из-за возможных каскадных столкновений.

Парниковые газы обладают двойным эффектом:

Они нагревают тропосферу, задерживая тепло у поверхности Земли.

В то же время, они охлаждают термосферу, что приводит к ее уменьшению и снижению сопротивления для обломков космического мусора.

Поэтому старые спутники, ранее сгоравшие на орбите за несколько лет, теперь могут оставаться там десятилетиями, угрожая безопасности других аппаратов. Модели развития ситуации к 2100 году показывают, что при высоких выбросах газов количество космического мусора резко увеличится, создавая эффект "снежного кома": каждое новое столкновение приведет к возникновению еще большего количества обломков.

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С ростом количества спутников, количество которых увеличилось на 35% только за 2023 год, возникает настоятельная потребность в адекватных мерах по поддержанию чистоты орбиты. Ученые считают, что необходимо ограничить количество запусков спутников, разработать эффективные системы для удаления космического мусора (например, космические буксиры) и учитывать изменения климата при планировании будущих миссий.

Если не изменить подход к управлению космическим пространством, уже в ближайшие десятилетия низкая орбита может оказаться смертельной ловушкой для спутников, которые поставят под угрозу безопасность всех космических аппаратов на орбите.