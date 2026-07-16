Глобальное потепление может привести к росту числа самоубийств: тревожный прогноз ученых

Жара / © Associated Press

Реклама

Потепление климата может повлиять не только на физическое здоровье, но и на психическое благополучие людей. Международная группа исследователей пришла к выводу, что к 2050-м годам во всех регионах, включённых в анализ, может возрасти число самоубийств, связанных с повышением температуры воздуха.

Об этом сообщило издание Earth.com.

Исследование провели ученые из нескольких стран под руководством специалистов Токийского университета. Они проанализировали данные по 751 населенному пункту в 26 странах, что сделало это исследование одним из самых масштабных в данной области. Используя современные климатические модели, исследователи спрогнозировали, как к середине XXI века могут измениться показатели смертности от самоубийств при различных сценариях глобального потепления.

Реклама

Доцент кафедры глобального здоровья окружающей среды Токийского университета Юнхи Ким отметила, что предыдущие научные исследования уже подтверждали влияние изменения климата на здоровье людей. В то же время возможная связь между повышением температуры и смертностью от самоубийств до сих пор изучалась недостаточно.

«В рамках нашего исследования мы анализировали, как изменится смертность от самоубийств, связанных с температурой, к 2050-м годам при различных сценариях изменения климата. К сожалению, мы обнаружили, что, согласно прогнозам, смертность от самоубийств, связанных с температурой, возрастет во всех исследуемых регионах по мере повышения температуры в будущем. Мы использовали эмпирический статистический подход к моделированию, основанный на стандартных методах оценки воздействия на здоровье», — пояснила Юнхи Ким.

В ходе исследования ученые оценили, как суточные колебания температуры могут влиять на уровень смертности от самоубийств. На основе этих данных они смоделировали ситуацию до 2050-х годов, учтя различные варианты развития климатических и социально-экономических процессов.

Вместе с тем авторы отмечают, что результаты имеют определенные ограничения. Во многих странах с низким и средним уровнем дохода отсутствует полный учет случаев самоубийств, поэтому значительные территории, в частности часть Африки и Ближнего Востока, не вошли в анализ. Кроме того, в отдельных странах статистика по самоубийствам является закрытой или малодоступной для независимых исследователей.

Реклама

Учёные также отмечают, что официальные данные могут быть неполными из-за ошибок при установлении причин смерти, недостаточной отчетности и социальной стигматизации темы самоубийств, которая до сих пор существует во многих странах.

Исследование выявило ещё одну важную особенность — воздействие высоких температур существенно различается в зависимости от региона. Соавтор работы Йонсин Чун из Корейского института передовой науки и технологий предположил, что это может быть связано с разным уровнем адаптации населения к жаре.

По его словам, жители Восточной Азии, где жаркое и влажное лето является обычным явлением, могут быть лучше приспособлены к высоким температурам. Поэтому влияние жары на риск самоубийств в этом регионе может отличаться от других частей мира.

В то же время авторы подчеркивают, что полученные результаты не доказывают прямой причинно-следственной связи между потеплением и самоубийствами. В ходе анализа они учли долгосрочные тенденции, сезонные колебания и даже влияние отдельных дней недели, чтобы минимизировать воздействие других факторов. Однако результаты свидетельствуют о том, что высокая температура может быть одним из факторов, способных спровоцировать суицидальное поведение, хотя и не обязательно является его главной причиной.

Реклама

Исследователи добавляют, что при составлении прогнозов не учитывали возможные изменения численности населения, базовых показателей самоубийств и потенциальной адаптации людей к потеплению. В дальнейшем они планируют включить эти факторы в свои модели.

По мнению Юнхи Ким, дальнейшие исследования помогут лучше понять, как изменение климата влияет на психическое здоровье. Она считает, что сочетание научных выводов с практическими мерами на уровне общин может повысить устойчивость населения к последствиям глобального потепления и способствовать профилактике самоубийств среди наиболее уязвимых людей.

Напомним, что невидимые ультрамелкие частицы в воздухе могут проникать в кровоток и даже в мозг. Исследователи подсчитали, что их воздействие может быть связано с почти 2 миллионами смертей ежегодно.

Новости партнеров