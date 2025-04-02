Глобальное потепление сделает людей беднее: новые шокирующие прогнозы

Как климатические изменения повлияют на экономику / © ТСН.ua

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Новые исследования показывают, что последствия глобального потепления для экономики могут быть гораздо серьезнее, чем считалось ранее. По их расчетам, повышение температуры на 4°C сделает рядового человека в четыре раза беднее.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Ранее используемые модели интегрированной оценки (IAM) не учитывали важные климатические факторы, такие как миграция, повышение уровня моря, влияние на здоровье людей и геополитические риски. Поэтому последствия глобального потепления могли казаться менее значительными, чем есть на самом деле.

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Австралийские ученые обновили экономические модели, добавив к ним климатические прогнозы. Выяснилось, что при потеплении на 4°C финансовое положение среднего человека может ухудшиться на 40%. Даже при повышении температуры на 2 °C мировой ВВП на душу населения сократится на 16%, что значительно превышает предварительные оценки.

Как отмечает доктор Тимоти Нил, предыдущие модели недооценивали последствия климатических изменений, что могло привести к ложному представлению об их умеренном влиянии. Изменения климата могут спровоцировать каскадные сбои в цепях поставок, которые окажут негативное влияние на экономику каждой страны.

Соавтор исследования, Эндри Питман, отмечает срочную необходимость пересмотра экономических моделей, чтобы страны могли лучше подготовиться к последствиям глобального потепления и сократить выбросы парниковых газов.

Напомним, ранее исследователи предупредили о катастрофических последствиях для людей, если Земля нагреется на 7°C.