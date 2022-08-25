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Глубоко в океане существует потерянный город: ученые раскрыли секрет жизни под водой

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Глубоко в океане существует потерянный город: ученые раскрыли секрет жизни под водой

Фото: pixabay.com

В Атлантическом океане – на глубине более 700 метров – со дна поднимаются структуры в виде стен и столбов. Эта местность называется гидротермальным полем "утерянный город".

На площади 500 квадратных метров находятся гидротермальные источники, высота которых варьируется от крошечных до башен высотой 60 метров.

Об этом пишет ScienceAlert.

"Утерянный город" ученые обнаружили еще 22 года назад с помощью автономных подводных исследовательских аппаратов. С этого времени продолжаются исследования этого уникального места в Атлантическом океане. Ученые считают, что эту долговременную гидротермальную среду обитания для живых существ из известных в океанах планеты до сих пор ничего подобного в других местах ученые не обнаружили.

"В этом утерянном городе мы видим очень развитую микробную экосистему. Возможно, что-то подобное можно увидеть на спутнике Сатурна Энцеладе и спутнике Юпитера Европа, которые также имеют океаны под поверхностью. А, может, даже когда Марс был покрыт водой, там существовали такие же микробные сообщества на дне", — говорит микробиолог Уильям Бразелтон.

В отличие от подводных вулканических источников, которые, как считается, также могут являться первым местом зарождения жизни на планете, экосистема "утерянного города" не зависит от тепла магмы.

Ранее стало известно, что в Израиле археологи раскопали в пустыне роскошное старинное имение в возрасте 1200 лет.

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