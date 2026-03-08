"Гниение мозга" от соцсетей: ученые объяснили опасность коротких видео и смартфонов

Мозг / © Pixabay

Термин " brain rot», что в буквальном переводе означает «гниение мозга «, все чаще используется для описания специфического состояния человека после многочасового потребления цифрового контента.

Об этом пишет The Washington Post.

Специалисты предупреждают, что чрезмерное увлечение короткими видео, смартфонами и даже инструментами искусственного интеллекта чревато разрушительными последствиями для нашей когнитивной системы.

Почему мы теряем способность концентрироваться

Автор бестселлеров о цифровой зависимости Кэтрин Прайс отмечает, что в этом забавном сроке кроется важное зерно правды. Тысячи людей жалуются на полную потерю концентрации: те, кто раньше любил читать, теперь физически не могут дочитать книгу до конца.

Причиной этого являются смартфоны, искусственно усиливающие нашу естественную эволюционную склонность отвлекаться на новые раздражители. Постоянные прерывания из-за оповещения и быстрого переключения между темами раздражают наше внимание.

Исследовательница MIT Наталья Космина объясняет, что именно поэтому современному человеку становится некомфортно смотреть даже 20-минутное обучающее видео — оно требует слишком много сфокусированного внимания.

Недавний метаанализ научных работ подтвердил, что активное потребление коротких видео (в TikTok, Instagram или YouTube Shorts) напрямую связано с понижением когнитивных способностей и резким повышением уровня тревожности.

Масштабное исследование, в котором проанализировали данные более 7 тысяч детей, выявило шокирующие анатомические изменения: длительное время перед экраном связано с уменьшением толщины коры головного мозга. Именно этот участок отвечает за:

сложное аналитическое мышление;

механизмы памяти;

способность принимать взвешенные решения;

контроль за импульсами и зависимостями.

Кроме того, ученые зафиксировали прямую связь между чрезмерным экранным временем и развитием симптомов дефицита внимания и гиперактивности (ADHD).

Опасность недосыпания и влияние ИИ

Отдельной проблемой является использование гаджетов в постели. Хронический недосып, спровоцированный ночным пролистыванием ленты, уменьшает количество белого вещества мозга, отвечающего за скорость передачи нервных сигналов.

Не менее угрожающей тенденцией является бесконтрольное использование чат-ботов с искусственным интеллектом. Эксперименты MIT доказали, что студенты, активно делегировавшие написание эссе нейсетям, демонстрировали худшие показатели запоминания материала.

Чтобы минимизировать негативное влияние гаджетов и уберечь мозг от деградации, психологи и нейробиологи советуют соблюдать несколько базовых правил:

Удалите экраны из спальни. Заряжайте устройства в другой комнате и используйте классический будильник для пробуждения.

Фильтруйте контент. Важно не только то, сколько времени вы проводите с телефоном, но и что вы делаете. Отказ от «мусорного» контента в пользу качественного существенно уменьшает негативные эффекты.

Дозировка коротких видео. Десять минут TikTok не навредят, но многочасовые сессии необходимо жестко контролировать.

Тренируйте мозг. Не делегируйте все мыслительные задачи искусственному интеллекту. Обучение и запоминание невозможно без преодоления трудностей.

