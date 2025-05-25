Гоацин — "вонючая птица" с когтями на крыльях, сбивающая ученых с толку

Гоацин / © Getty Images

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Гоацин – одна из самых загадочных птиц планеты. Он сочетает в себе доисторические черты, такие как когти на крыльях у детенышей, с исключительно необычным способом пищеварения, который превращает его в единственную в мире "вонючую птицу". И по сей день ученые не могут точно определить, к какой группе пернатых он принадлежит.

Об этом рассказывает Live Science.

Гоацин обитает в амазонских джунглях. Его легко узнать за синей кожей на лице, красными глазами, высоким гребнем и большим веерообразным хвостом. Но самая известная черта – сильный, резкий запах, напоминающий гной или перегнившие растения. Причина — его уникальная пищеварительная система, подобная коровьей: он ферментирует листья в раздутом зобе с помощью бактерий. В результате выделяются газы, которые птица извергает из-за отрыжки.

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Из-за такого строения кишечника гоацины плохо летают, но неприятный запах действует как естественная защита – хищники обходят птицу стороной.

Не менее необычны и детеныши гоацина — у них есть настоящие когти на крыльях, с помощью которых они могут лазать по деревьям до того, как научатся летать. Это напоминает доисторические птицы типа археоптерикса, однако некоторые ученые считают, что эта черта возникла во второй раз — как приспособление к жизни в кронах.

Гоацин. / © Live Science

Хотя предыдущие исследования предполагали, что гоацин является последним представителем древней эволюционной линии, работа ученых в 2024 году, которая включала анализ геномов более 360 видов птиц, так и не смогла четко вписать его в генеалогическое дерево. Поэтому гоацина отнесли к условной категории "эволюционных сирот" - вместе с журавлями и пулями.

Эта необычная птица — не только биологическая загадка, но и символ Гайаны, где его называют "фазан канже".

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Напомним, в джунглях Папуа-Новой Гвинеи нашли гигантскую крысу размером с кота. Этот вид оставался неизвестен 30 лет.