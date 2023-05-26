Год длится четыре дня: ученые обнаружили редкую экзопланету

Астрономы с помощью космического телескопа TESS обнаружили новую экзопланету, относящуюся к типу "супер-Нептун".

Об этом пишет Phys.

Телескоп TESS обнаружил у солнцевидной звезды под названием TOI-2498 новый горячий мир, который ученые отнесли к типу "супер-Нептун" и назвали TOI-2498 b. Что касается звезды, вокруг которой вращается эта планета, то она примерно на 26% больше Солнца по размерам и на 12% больше нашей звезды по массе.

Экзопланета TOI-2498 b примерно в 6 раз больше Земли по размерам и примерно в 35 раз больше нашей планеты по массе. Она вращается вокруг звезды на расстоянии почти 7,5 млн км (для сравнения расстояние от Меркурия до Солнца – 67 млн км).

Возраст на планете длится почти 4 земных дня, то есть за это время TOI-2498 b совершает полный оборот вокруг своей звезды. Это горячая планета, ведь температура здесь составляет около 1200 градусов Цельсия.

Ученые предполагают, что возраст планеты составляет примерно 3,6 млрд лет, то есть она почти на 1 млрд лет моложе Земли.

Ранее ученые заявили, что в ближайшем к нам участке космоса, в 90 световых годах от нашей планеты, они обнаружили новую экзопланету, характеристики которой очень похожи на параметры Земли.

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