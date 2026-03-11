Гольфстрим на грани коллапса: ученые предупредили о климатической катастрофе

Земле грозит новый ледниковый период / © gazetarb.ru

Реклама

Ученые обнаружили ряд зловещих сигналов, указывающих на то, что ключевое океанское течение Гольфстрим приближается к коллапсу. Атлантическая меридиональная опрокидывающаяся циркуляция (AMOC), частью которой является Гольфстрим, может полностью остановиться из-за глобального потепления и таяния ледников .

Об этом пишет Daily Mail.

Почему слабеет Гольфстрим

Система океанских течений работает как гигантский конвейер, переносящий теплую воду из тропиков в Северную Америку и Европу, обеспечивая стабильный климат. Движущей силой этого процесса является опускание холодной и соленой воды в Арктике. Однако таяние ледников Гренландии ежесекундно сбрасывает в океан 2,5 миллиона литров пресной воды, что разбавляет морскую воду, делает ее менее плотной и ослабляет течение.

Реклама

Ученые из Утрехтского университета создали компьютерную модель с высоким разрешением, чтобы проследить за этими изменениями. В их симуляции Гольфстрим достиг критической точки за 25 лет до полного коллапса AMOC, внезапно сместившись на 219 километров на север.

Угроза нового Ледникового периода

Исследователи сравнили поведение своей модели со спутниковыми данными за последние 30 лет и глубоководными записями, начиная с 1965 года. Они обнаружили, что реальный Гольфстрим уже начал дрейфовать севернее в районе мыса Гаттерас в Северной Каролине. Если эта тенденция сохранится и течение полностью остановится, это кардинально изменит климат.

В частности, Северная Европа может оказаться в условиях нового Ледникового периода. По прогнозам, температура в Лондоне зимой может падать до -20°C, а в Эдинбурге достигать экстремальных -30°C, оставляя регионы замерзшими на несколько месяцев каждый год.

«Важнейшим является то, что большинство реконструкций показывают ослабление AMOC в условиях изменения климата, а смещение Гольфстрима на север также является признаком этого процесса. Если реальный Гольфстрим демонстрирует этот внезапный скачок, это указывает на то, что мы близки к переломному моменту», — отмечает ведущий автор исследования доктор Рене ван Вестен.

Реклама

Напомним, ученые проанализировали столетние данные о биоразнообразии и выявили тревожную тенденцию . Вместо ускорения экосистемы демонстрируют замедление оборота видов.