Голодание против ИИ: почему американец больше двух недель отказывается от еды

Искусственный интеллект / © Pixabay

Реклама

Американец Гвидо Райхштадтер уже более двух недель отказывается от еды, протестуя против разработки всеобщего искусственного интеллекта (AGI). Он проводит акцию возле штаб-квартиры стартапа Anthropic в Сан-Франциско, требуя от компаний остановить «гонку к сверхумным системам», что, по его мнению, представляет серьезную угрозу будущему человечеству.

Об этом пишет The Verge.

Почему Райхштадтер считает разработку ИИ «безумием»

Райхштадтер называет разработку AGI «безумием и чрезвычайным риском», ведь компании стремятся создать сверхумные системы без достаточных гарантий безопасности. Он ссылается на интервью руководителя Anthropic Дарио Амодея, признавшего, что вероятность катастрофических последствий от таких технологий может достигать 10-25%. По словам активиста, это подтверждает безответственность отрасли.

Реклама

«Я стараюсь исполнить свой долг как гражданин, который заботится о жизни и будущем своих соотечественников», — сказал Райхштадтер, отметив, что он отец двух детей.

Мировая волна протеста

Акция Гвидо Райхштадтера вдохновила других. В Лондоне два человека начали голодовку возле офиса Google DeepMind, а в Индии к протесту присоединился еще один активист. Один из лондонских протестующих, Майкл Трацци, обратился к руководству Google DeepMind с призывом публично согласиться на остановку разработки передовых моделей ИИ, если другие игроки рынка сделают то же самое.

Несмотря на то, что Райхштадтер и Трацци пока не получили личные ответы от руководителей Anthropic или DeepMind, они убеждены, что их действия помогут привлечь внимание к рискам, которые несет бесконтрольная гонка в сфере искусственного интеллекта.

Напомним, ранее доктор Джеффри Гинтон, которого называют «крестным отцом» искусственного интеллекта, назвал единственный способ спасти человечество от потенциального уничтожения. По его словам, более мощный и умный ИИ должен иметь встроенные «материнские инстинкты».