Головная боль как наследство: ученые обнаружили связь между мигренью и генами неандертальцев

Ученые обнаружили связь между мигренью и генами неандертальцев / © Associated Press

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В современном мире множество факторов, от шума до чрезмерного использования смартфонов, могут вызвать головную боль. Однако, по словам ученых, для некоторых людей источник пульсирующей боли в голове может быть гораздо более древним. Новое исследование предполагает, что гены неандертальцев могут повышать предрасположенность к определенным дефектам мозга, известным как мальформации Киари, поражающие примерно одну из 100 человек. Эти дефекты возникают, когда нижняя часть мозга слишком глубоко опускается в спинной мозг.

Об этом пишет Daily Mail.

В легких случаях мальформации Киари могут вызывать головные боли и боли в шее, тогда как более значительные пороки развития способны приводить к более серьезным заболеваниям. Ранее ученые уже выдвигали гипотезу, что такие дефекты могли возникнуть в результате скрещивания Homo sapiens с другими видами человека. Поскольку древние гоминины имели черепа разной формы, гены, обеспечивавшие здоровое развитие их вида, могли вызвать пороки развития у современных людей.

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В статье, опубликованной в журнале «Эволюция, медицина и общественное здоровье», исследователи конкретно указали на неандертальские гены как на возможный источник легчайшей формы мальформации Киари, известной как CM-I. Чтобы подтвердить эту теорию, ученые сравнили 3D-модели 103 современных человеческих черепов (как с мальформациями Киари, так и без них) с восемью окаменелостью древних гомининов, включая Homo erectus, Homo Heidelbergensis и Homo neanderthalen.

Исследование показало, что современные люди с мальформацией CM-I имели характерные отличия в форме мозга, особенно в участках соединения с позвоночником.

Ведущий исследователь, доктор Кимберли Пломп, отметила: «Это означает, что черты формы действительно уникальны для неандертальцев и людей из Киари, а не просто частью нашей общей линии».

Хотя исследование не включало генетический анализ, оно показывает, что определенные формы человеческих черепов, предположительно обусловленные неандертальскими генами, могут приводить к мальформациям Киари. Это не означает, что все неандертальцы страдали от постоянной головной боли, но скрещивание с Homo sapiens могло создать подобную проблему для некоторых неандертальцев.

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Доктор Пломп объясняет: «Наше исследование показывает, что порок развития может возникнуть из-за того, что форма нашего мозга не соответствует форме черепа неандертальца».

Ученые считают, что Homo sapiens и неандертальцы имели два основных периода скрещивания: первый около 250 000 лет назад в Леванте, длившийся почти 200 000 лет. Новые данные свидетельствуют о том, что скрещивание происходило гораздо чаще, чем считалось ранее. Сегодня до 45% полного генома неандертальца сохранилось в современной человеческой популяции, причем распределение этих генов зависит от географии.

Это позволяет проверить теорию: ожидается, что уровень мальформаций Киари будет ниже в регионах с меньшим количеством ДНК неандертальцев (например, в Африке, где никогда не жили) по сравнению с Восточной Азией, где некоторые люди имеют до 4% неандертальских генов.

Наконец, исследователи надеются, что эти выводы помогут в разработке методов диагностики и лечения мальформаций Киари, а возможно и предотвращения их возникновения.

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Напомним, новое исследование проливает свет на загадочный череп, найденный в 1929 году в израильской пещере Схул. Ранее считалось, что эти останки принадлежали ранним Homo sapiens, однако теперь ученые предполагают, что это может быть «получеловек, наполовину неандертальская девочка». Этот трехлетний ребенок умер примерно 140000 лет назад в конце среднего плейстоцена.