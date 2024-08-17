Голубая Луна в августе: как и когда можно увидеть яркое суперлуние

В понедельник, 19 августа, состоится полнолуние, которое будет необычным. Над Землей взойдет голубое суперлуние.

Об этом сообщает Live Science.

Обычно августовское полнолуние называется осетровым месяцем. Голубым месяцем он будет не потому, что внезапно окрасится в этот цвет, а из-за астрономических особенностей.

По данным NASA, голубая Луна каждого типа проходит раз в два-три года. Последние сезонные голубые Луны были в октябре 2020 и августе 2021, а следующий сезонный голубая Луна состоится в мае 2027 года.

Полнолуние 19 августа также будет суперлуние. Луна движется вокруг Земли по эллиптической орбите. Когда она достигает ближайшей к планете точки, которая называется перигеем, она кажется больше, чем обычно. Это явление называется суперлунием.

Чтобы увидеть восход Луны, следует смотреть в небо сразу после заката. Это явление будет не трудно заметить, ведь Луна будет выглядеть самым ярким и наибольшим видом 2024 года.

Увидеть голубую Луну в августе 2024 года можно будет невооруженным глазом. Чтобы рассмотреть его вблизи, можно воспользоваться биноклем или телескопом.

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