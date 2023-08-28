Голубая Луна в августе: как и когда можно увидеть яркое суперполнолуние

Луна будет выглядеть самой яркой и самой большой за весь 2023 год.

Голубую Луну 2023 года можно будет наблюдать в небе в ночь на 30 августа. Это явление будет еще и суперлуной.

Об этом сообщает Space.

Голубая Луна сойдет в ночь на среду, 30 августа. Чтобы увидеть восход Луны, следует смотреть в небо сразу после заката. Это явление будет не трудно заметить, ведь Луна будет выглядеть самой яркой и самой большой в 2023 году.

Чем особенна Голубая Луна

Специалисты NASA объясняют, что эта Луна особенна по нескольким причинам: во-первых, это не только полнолуние, но и Голубая Луна, то есть это третье полнолуние в сезоне, имеющем в общей сложности четыре полнолуния.

Голубая Луна – второе полнолуние августа после Осетрового полнолуния, которое взошло 1 августа и было зафиксировано на несколько замечательных астрофото во всем мире.

Эта Голубая Луна также совпадает с перигеем – точкой на орбите небесного тела, когда оно находится ближе всего к Земле. Для наблюдателей на Земле луна будет выглядеть немного больше, чем обычно. Но невооруженным глазом эта разница в размерах, вероятно, не будет заметна.

Как увидеть Голубую Луну

По словам астрономов, Голубую Луну можно видеть в ночном небе относительно часто: раз в два-три года. Последняя Голубая Луна сошла в августе 2021 года, а следующая ожидается в августе 2024 года.

Увидеть Голубую Луну в августе 2023 года можно будет невооруженным глазом. Чтобы рассмотреть ее вблизи, можно воспользоваться биноклем или телескопом.

Иллюстрация ночного неба 30 августа 2023 года, на которой видна Голубая Луна возле Сатурна/Фото: Крис Воган

Яркие Сатурн и Венера

К Голубой Луне в августе 2023 года присоединится специальный гость в небе: Сатурн. Эта планета всего через несколько дней пройдет оппозицию – точку, в которой этот газовый гигант с кольцами находится прямо напротив Солнца, если смотреть с Земли. Поэтому Сатурн становится особенно ярким в ночном небе.

Кроме того, ранним утром в небе можно будет созерцать яркую Венеру с несравнимым сиянием.

Напомним, в середине сентября рядом с Землей пролетит комета C/2023 P1 с необычным зеленым свечением вокруг ядра, которую первым заметил японский астроном-любитель Хидео Нисимура.

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