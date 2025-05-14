Голубые глаза — подарок одного предка: ученые доказали общее происхождение миллионов людей

Голубые глаза – подарок одного предка. / © Unsplash

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Недавнее исследование Копенгагенского университета раскрыло замечательную истину: у каждого голубоглазого человека на Земле был общий предок, живший от 6000 до 10 000 лет назад. Это научное открытие не только проливает свет на происхождение голубых глаз, но и показывает, как небольшая генетическая мутация передавалась из поколения в поколение, затрагивая миллионы людей по всему миру.

Об этом пишет Daily Galaxy.

Генетическая мутация, лежащая в основе голубых глаз

Ученые давно интересуются феноменом голубых глаз, особенно потому, что они относительно редки в человеческой популяции. По оценкам, только около 8-10 процентов населения мира имеют голубые глаза. Но почему они так редки и как они появились? Согласно исследованию, сначала у всех людей были карие глаза, а голубые глаза появились только после мутации в гене HERC2, контролирующем выработку коричневого пигмента в радужной оболочке.

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Ген HERC2 регулирует Ген OCA2, производящий белок, отвечающий за выработку меланина — пигмента, определяющего цвет наших глаз, кожи и волос. Когда произошла мутация, она по существу "отключила" способность производить коричневый пигмент в глазах, что привело к появлению поразительно голубых глаз, которые мы видим сегодня.

Однако эта мутация затрагивает лишь небольшой процент людей и передается из поколения в поколение, делая всех голубоглазых людей частью одного и того же расширенного генеалогического дерева.

Как мутация распространяется из поколения в поколение

Голубые глаза происходит от одного европейского предка. Этот человек был носителем мутации HERC2, которая передалась его потомкам, что привело к широкому распространению голубых глаз в некоторых популяциях. Мутация распространялась по мере миграции людей по Европе, и голубые глаза стали более распространенными в популяциях, которые оставались изолированными от других, например, в Скандинавии.

Одним из наиболее интригующих аспектов исследования является то, как мутация оставалась неизменной на протяжении тысяч лет.

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Как объясняет профессор Ганс Эйберг, научный сотрудник Копенгагенского университета:

"Сначала у нас были карие глаза. Но генетическая мутация, коснувшаяся гена OCA2 в наших хромосомах, привела к созданию "переключателя", который буквально "отключил" способность производить карие глаза".

Голубые глаза и генетическое разнообразие

Хотя голубые глаза могут показаться обычной генетической чертой, их уникальность способствовала формированию неповторимого генетического следа в человеческих популяциях. Наличие мутации HERC2 у столь небольшого процента населения поднимает вопрос о том, как генетическое разнообразие формирует способ, которым мы наследуем физические характеристики.

Тот факт, что голубые глаза так распространены в определенных регионах мира, особенно в Северной Европе, говорит о том, что генетическая изоляция сыграла значительную роль в выживании и распространении этого признака.

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Исследование также показывает, что голубые глаза не полностью развиты в детстве. Хотя ребенок может родиться с голубыми глазами, количество меланина, производимого в радужной оболочке, может изменяться по мере взросления. Это означает, что у ребенка с голубыми глазами могут развиться карие глаза с возрастом, в зависимости от того, сколько пигмента вырабатывает его организм. Это динамическое изменение добавляет еще один уровень сложности к нашему пониманию цвета глаз и управляющих им генетических механизмов.