Google готовит полезную функцию для Android и iPhone: что известно

Google работает над новой версией своей функции Quick Share, которая позволит легко и быстро обмениваться файлами между Android -смартфонами и iPhone. Это решение положит конец сложностям при пересылке фото и видео между разными операционными системами и устранит «войны экосистем».

Об этом пишет PhoneArena.

Сегодня обмен файлами между Android и iOS проблемен: пользователи вынуждены использовать мессенджеры, которые сжимают контент, или обращаться к облачным сервисам. Quick Share и AirDrop работают только в пределах своих экосистем, создавая искусственные барьеры. Новая функция Google позволит напрямую обмениваться зашифрованными файлами между разными ОС.

Как это будет работать

По данным Android Authority, новый Quick Share потребует входа в аккаунт Google для передачи файлов на iPhone, в отличие от обычной версии. Это необходимо для безопасного подключения и правильного отображения устройств в сети.

Подобные кроссплатформенные функции уже есть: OnePlus в Oxygen OS 15 предлагает Share with iPhone через приложение O+ Connect. Это доказывает, что технологических ограничений для такой передачи нет. Однако Google планирует предложить еще более удобное и бесшовное решение.

Миллионы пользователей ожидают эту функцию, ведь она значительно упростит пересылку медиафайлов без потери качества, без посторонних приложений и дополнительных шагов. Quick Share станет мощным конкурентом AirDrop и станет полезным инструментом для обмена контентом между разными операционными системами.

Напомним, в мире сейчас используется около 3,9 миллиарда Android-устройств, что составляет почти 70% всех смартфонов. Такая массовость делает их основной целью для киберпреступников. Вирусы и другие виды вредоносного программного обеспечения могут похищать личную информацию, заваливать пользователя навязчивой рекламой и заметно замедлять работу телефона.

Чаще всего угроза попадает на устройство из-за опасных приложений, загруженных с подозрительных сайтов, посторонних маркетов или в виде «сломанных» платных программ. Такие приложения нередко скрывают вирусные модули, которые без ведома владельца получают доступ к памяти, микрофону, камере или даже банковским реквизитам.

Дополнительный риск составляет переход по мошенническим ссылкам, скачивание файлов с ненадежных ресурсов или посещение сломанных вебсайтов. И хотя это случается редко, даже обычное USB-кабель или зарядное устройство может содержать вредоносный код, способный инфицировать смартфон.