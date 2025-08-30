- Дата публикации
Google готовит полезную функцию для Android и iPhone: что известно
Миллионы пользователей ждут новой функции Google, которая снимет ограничения между экосистемами Android и iOS.
Google работает над новой версией своей функции Quick Share, которая позволит легко и быстро обмениваться файлами между Android -смартфонами и iPhone. Это решение положит конец сложностям при пересылке фото и видео между разными операционными системами и устранит «войны экосистем».
Об этом пишет PhoneArena.
Сегодня обмен файлами между Android и iOS проблемен: пользователи вынуждены использовать мессенджеры, которые сжимают контент, или обращаться к облачным сервисам. Quick Share и AirDrop работают только в пределах своих экосистем, создавая искусственные барьеры. Новая функция Google позволит напрямую обмениваться зашифрованными файлами между разными ОС.
Как это будет работать
По данным Android Authority, новый Quick Share потребует входа в аккаунт Google для передачи файлов на iPhone, в отличие от обычной версии. Это необходимо для безопасного подключения и правильного отображения устройств в сети.
Подобные кроссплатформенные функции уже есть: OnePlus в Oxygen OS 15 предлагает Share with iPhone через приложение O+ Connect. Это доказывает, что технологических ограничений для такой передачи нет. Однако Google планирует предложить еще более удобное и бесшовное решение.
Миллионы пользователей ожидают эту функцию, ведь она значительно упростит пересылку медиафайлов без потери качества, без посторонних приложений и дополнительных шагов. Quick Share станет мощным конкурентом AirDrop и станет полезным инструментом для обмена контентом между разными операционными системами.
