Google Pixel 10 Pro Fold взорвался в руках во время краштеста (видео)

Google Pixel 10 Pro Fold загорелся / © www.youtube.com/JerryRigEverything

Самый свежий складной смартфон Google Pixel 10 Pro Fold не выдержал стандартного теста на прочность, который провел известный техноблогер JerryRigEverything. Во время испытания гаджет не только сломался — он буквально взорвался.

Об этом сообщило издание Dexerto.

В видео, опубликованном 14 октября, ютубер проверял Pixel 10 Pro Fold на устойчивость к царапинам, пыли и изгибу. Во время одного из этапов корпус разломился именно вдоль антенных линий — в том же слабом месте, что и в предыдущих моделях Pixel Fold. Повреждение привело к короткому замыканию аккумулятора, после чего телефон загорелся и начал дымить.

Кроме того, устройство провалило проверку на пылезащиту — шарнир наполнился мелким мусором, несмотря на заявленный класс IP68.

JerryRigEverything раскритиковал Google за отсутствие улучшений в новой версии складных Pixel: слабое место возле шарнира осталось неизменным.

«Это, безусловно, самый слабый складной смартфон, который я когда-либо тестировал. И становится еще хуже. Во время второго раунда разгибания аккумулятор решает, что с него хватит. Удивительно, но за десять лет, что я тестирую телефоны на прочность, у меня еще никогда не было смартфонов, которые взрывались», — добавил блогер.

