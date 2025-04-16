Google представила нейросеть Veo 2, которая генерирует реалистичные видео в считанные минуты

Картинка сгенерирована искусственным интеллектом.

Реклама

Компания Google обновила возможности чат-бота Gemini, добавив поддержку новой модели искусственного интеллекта Veo 2. Она способна создавать видео по текстовому описанию и является ответом на аналогичную технологию Sora от OpenAI.

Об этом пишет Android Authority.

Google представила нейросеть Veo 2, генерирующую реалистичные видео / © Android Authority

Veo 2 генерирует восьмисекундные ролики с разрешением 720p, демонстрируя улучшенное понимание физики, человеческих движений и мимики. В некоторых случаях отличить результат от настоящих видеосъемок достаточно сложно.

Реклама

Модель доступна для выбора в раскрывающемся меню как на вебверсии Gemini, так и в мобильном приложении. Она доступна только пользователям подписки Google One AI Premium, которая стоит $20 в месяц.

Компания отмечает, что для генерации видео существует месячный предел, но точное количество не раскрывает. Пользователей будут предупреждать, если они приближаются к ограничению.

Еще один способ попробовать Veo 2 – это функция Whisk Animate, позволяющая создавать короткие 8-секундные анимации из статических изображений. Она также доступна только для подписчиков Gemini Advanced через платформу Google Labs.

Напомним, компания Google разворачивает новую экспериментальную функцию в клавиатуре Gboard – ШI-генератор мемов, получивший название meme studio. Однако пользователи, уже успевшие его протестовать, отмечают, что юмор здесь пока оставляет желать лучшего.