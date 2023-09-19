Google пытается догнать по популярности ChatGPT, поэтому добавит в собственный ИИ Bard новые функции

Google объявил о новых функциях Bard, поскольку трафик все еще отстает от ChatGPT.

Международный конгломерат компаний Alphabet заявил, что модель генеративного искусственного интеллекта Bard сможет проверять факты своих ответов и анализировать личные данные пользователей Google.

Об этом сообщает Reuters.

Google пытается догнать по популярности ChatGPT от OpenAI, поддерживаемой Microsoft.

Bard не взлетел так же. Согласно аналитической компании Similarweb, в августе он получил 183 миллиона посещений, что составляет 13% от того, что получил ChatGPT.

"Стремясь завоевать позиции в быстросменном пространстве искусственного интеллекта, Google разворачивает расширение Bard Extensions, что позволяет пользователям импортировать свои данные из других продуктов Google", — добавил источник.

Например, пользователи могут попросить Bard искать их файлы на диске Google или предоставить краткое описание папки входящих сообщений Gmail.

"Пока пользователи Bard смогут получать информацию только из приложений Google, но Google работает с внешними компаниями, чтобы подключить их программы к Bard в будущем", — сообщил старший директор из продуктов Google Джек Кравчик.

По словам Кравчика, компания представит Bard таким образом, чтобы он признавал, когда не уверен, чтобы укрепить доверие пользователей к генеративному искусственному интеллекту из-за привлечения к ответственности.

Третья новая функция позволяет пользователям приглашать других в разговоры Bard.

Напомним, на днях Сеть облетела новость, что ChatGPT спас маленького мальчика, установив загадочную болезнь ребенка, три года вводившего врачей в заблуждение.

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