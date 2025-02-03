Google сделали свой ИИ еще умнее: что умеет обновленная Gemini 2.0

Одно из главных улучшений – удвоенная скорость обработки запросов, позволяющая получать ответы гораздо быстрее. В Google подчеркивают, что модель стала лучше справляться со сложными задачами, повысила точность ответов и теперь еще более эффективна для обучения, написания текстов и программирования.

Google представила новую версию своей нейросети – Gemini 2.0 Flash, которая стала еще более быстрой, более точной и производительной. Обновление улучшило работу модели с текстами, кодом и изображениями, а воспользоваться ею теперь можно бесплатно в вебверсии и мобильных приложениях.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Одно из главных улучшений – удвоенная скорость обработки запросов, позволяющая получать ответы гораздо быстрее. В Google подчеркивают, что модель стала лучше справляться со сложными задачами, повысила точность ответов и теперь еще более эффективна для обучения, написания текстов и программирования.

Также обновлена функция создания изображений – теперь используется Imagen 3, которая генерирует более детализированные и реалистичные картинки в соответствии с текстовым описанием.

Как воспользоваться обновлением?

Gemini 2.0 Flash уже доступна на сайте Google и в мобильных приложениях. Для начала работы достаточно открыть приложение Gemini на смартфоне или перейти на сайт. В настройках можно изменять версию ШИ-модели и возвращаться к предыдущим версиям Gemini 1.5 Flash или 1.5 Pro.

Дополнительные функции для подписчиков

Базовая версия остается бесплатной, однако для пользователей подписки Gemini Advanced открыли доступ к экспериментальной модели Gemini 2.0 Pro Experimental. Она специально разработана для выполнения сложных задач – анализа больших данных, написания программного кода и создания математических моделей.

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Однако Google предупреждает, что эта версия еще не поддерживает некоторые стандартные функции и может допускать ошибки. Разработчики собирают отзывы пользователей для дальнейшего усовершенствования модели.

Напомним, ранее китайская технологическая компания Alibaba представила обновленную версию своей ШИ-модели Qwen 2.5-Max, которая, по утверждениям компании, превосходит конкурентов, включая высоко оцениваемую DeepSeek-V3, а также новейшие модели от OpenAI и Meta.