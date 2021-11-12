Google снова дал сбой: по всей Европе перестали работать некоторые службы корпорации

Google снова дал сбой: по всей Европе перестали работать некоторые службы корпорации

Однако проблема коснулась не всех пользователей Google.

Некоторые службы Google снова пострадали от перебоев. Пользователи по всей Европе жалуются на работу некоторых программ.

Об этом сообщает британский портал The Independent .

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По данным пользователей и самого Google, возникли проблемы с YouTube, Gmail, Google Meet и другими платформами от корпорации.

"Сейчас мы исследуем проблему, которая препятствует доступу пользователей в Европе к нескольким службам и инструментам от Google", — говорится в сообщении самого сервиса.

Однако, похоже, проблемы затронули не всех пользователей. Большинство людей могли без проблем использовать приложения от Google.

Напомним, руководитель Instagram Адам Моссери объявил, что на этой неделе компания начала тестировать новую функцию "Сделай перерыв", благодаря которой через 10, 20 или 30 минут использования приложения пользователи будут получать уведомления, что следует отдохнуть.

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