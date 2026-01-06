Google тайно читает ваши письма: как отключить шпионскую функцию

Почта / © unsplash.com

Пользователей Gmail предупредили о скрытой угрозе их конфиденциальности. Выяснилось, что компания Google тайно подключила аккаунты к функции, предоставляющей технологическому гиганту полный доступ к личной переписке. Это делается с целью обучения моделям искусственного интеллекта, в частности Gemini.

Об этом сообщает Daily Mail.

Тревогу забил инженер-электронщик из Австралии Дэйв Джонс. По его словам, Google автоматически активировала сканирование сообщений и вложений у всех пользователей. Это произошло еще в октябре 2025 года, вероятно, без должного уведомления владельцев аккаунтов.

Это означает, что ваши письма — от рабочих отчетов до интимной переписки или медицинских справок — могут быть прочитаны и использованы алгоритмами без вашего прямого согласия.

Ситуация уже приобрела юридическую огласку. В США против корпорации подали коллективный иск. Истец Томас Теле утверждает, что компания активировала скрытую настройку намеренно, чтобы «секретно» использовать историю переписки для тренировки своих нейросетей.

Как отключить слежку

Чтобы защитить свои данные, пользователям необходимо изменить настройки вручную. Сделать это нужно в двух разных меню.

Для компьютеров и ноутбуков:

Откройте Gmail и перейдите на вкладку «Просмотреть все настройки». Найдите раздел «Общие» и прокрутите в меню «Умные функции и персонализация». Удалите галочку из «Включить разумные функции в Gmail, Chat и Meet». Далее перейдите к разделу «Умные функции и персонализация в других продуктах Google». Выключите разрешение на использование данных для персонализации других продуктов. Сохраните изменения.

Для смартфонов (Android и iOS): Процедура аналогична. Нужно нажать на меню (три линии), выбрать «Настройки», нажать на свой аккаунт и перейти в раздел «Конфиденциальность данных», где отключить соответствующие пункты.

Эксперты предупреждают: Google сделал все, чтобы отказ от слежки был максимально неудобным для пользователя. Если вы запретите ИИ сканировать вашу почту, сервис перестанет фильтровать письма.

Это означает, что вкладки «Реклама», «Соцсети» и «Обновление» исчезнут, а ваш ящик превратится в сплошной поток неотсортированных сообщений. Кроме того, перестанут работать:

Автозаполнение текста (Smart Compose).

Автоматическое добавление событий из писем в календарь.

Проверка правописания.

«О, здорово. Это также отключает категории входящих. Зачем им постоянно все портить? — возмущаются пользователи в соцсети X.

В самой компании уверяют, что их действия направлены исключительно на улучшение сервиса. В политике конфиденциальности указано: «Google использует информацию для совершенствования своих услуг и разработки новых продуктов, приносящих пользу пользователям».

Однако критики подчеркивают: если вы не отключили эти функции вручную, вы автоматически дали согласие на то, чтобы ваши финансовые отчеты и личные драмы стали обучающим материалом для бездушного алгоритма. Более того, даже если вы выключите функцию, ваши письма все равно могут попасть в базу обучения ИИ, если ваш собеседник не сделал того же.

Напомним, специалисты обнаружили троян Sturnus для Android, использующего функции доступности для получения контроля и способного читать даже шифрованные чаты в WhatsApp и Telegram.