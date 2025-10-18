Google запускает новые способы восстановления аккаунта: что изменилось

Гугл / © Pixabay

Google внедряет новые инструменты для восстановления аккаунтов, которые помогут пользователям быстрее и безопаснее вернуть доступ после взлома или потери пароля. Теперь восстановление можно будет сделать с помощью доверенных контактов или даже через номер телефона и код блокировки экрана.

Об этом сообщает издание Android Authority.

Компания Google представила две новые функции, которые значительно облегчат процесс возвращения доступа к аккаунтам в случае потери или взлома. Вместо сложных процедур и длительных проверок пользователи смогут выбрать более простые и более личные способы подтверждения своей личности.

Ранее Google позволял восстановить аккаунт только через резервную электронную почту или специальные вопросы. Однако эти варианты имели ограничения — пользователи нередко оставались заблокированными без возможности быстро подтвердить свою личность. Теперь компания расширяет перечень доступных инструментов, добавляя две новые опции восстановления.

Первой новацией стала функция Recovery Contact («Доверенный контакт»). Она позволяет добавить в аккаунт нескольких человек — друзей или членов семьи — которые смогут подтвердить вашу личность, если вы потеряете доступ к профилю.

Это особенно полезно, если аккаунт взломан или вы забыли пароль. Доверенное лицо получит оповещение от Google и сможет помочь в восстановлении через специальную процедуру подтверждения.

Добавить контакт можно в настройках «Безопасность» своего Google-аккаунта. Вторая функция позволяет восстановить аккаунт через номер мобильного телефона. Если пользователь потерял или разбил телефон, но имеет доступ к номеру, система автоматически идентифицирует связанные учетные записи.

Далее для подтверждения личности нужно будет ввести код блокировки экрана с потерянного устройства. Такой способ позволяет доказать, что аккаунт принадлежит именно вам, даже без доступа к электронной почте.

По данным Google, эта функция постепенно внедряется во всем мире, и в ближайшее время станет доступной для большинства пользователей Android. Вместе с новыми способами восстановления аккаунтов компания запускает образовательный проект Be Scam Ready («Будь готов к мошенничеству») — интерактивную игру, которая учит распознавать мошеннические схемы и подозрительные сообщения.

Кроме того, Google анонсировал ряд новых функций безопасности для Google Messages, направленных на защиту пользователей от фишинговых атак и поддельных ссылок.

