Горбатых китов впервые сфотографировали во время секса: оба были самцами (фото)

"Встреча, что бывает раз в жизни" произошла, когда два фотографа были в водах близ Мауи, Гавайи.

Фотографы впервые зафиксировали изображение горбатых китов, занимающихся сексом – и оба млекопитающих были самцами.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на отчет, опубликованный в журнале Marine Mammal Science.

Поведение горбатых китов завораживало ученых на протяжении десятилетий, но исследование, опубликованное недавно, содержит первые фотографии, на которых эти животные занимаются сексом, говорят его авторы.

Авторами исследования являются морской биолог Стефани Стек и два фотографа, зафиксировавших эту встречу, Лайл Краннихфельд и Бренди Романо.

Фотографы впервые сняли горбатых китов, занимающихся сексом / Фото: Marine Mammal Science

По их словам, это открытие было "случайным", поскольку киты "медленно приблизились" к лодке фотографов, когда они находились в водах к западу от гавайского острова Мауи в январе 2022 года.

На снимках видно, как здоровый и сильный самец кита проникает в другого, который выглядит нездоровым или раненым и истощенным, говорится в исследовании.

Млекопитающие, длина которых обычно составляет от 12 до 16 метров, "несколько раз" обошли вокруг судна, причем более здоровый кит "преследовал" другого.

Приблизительно через полчаса здоровый кит удерживал другого на месте грудными плавниками, и половой акт состоялся.

Фотографы впервые сняли горбатых китов, занимающихся сексом / Фото: Marine Mammal Science

Авторы предположили, что истощенный кит, возможно, приблизился к лодке, чтобы скрыться от своего спутника.

Они сказали, что остается неизвестным, произошла бы однополая сексуальная активность между двумя здоровыми самцами.

Вернувшись на берег и посмотрев кадры, Краннихфельд сказал, что они сразу поняли, что зафиксировали "встречу, которая бывает раз в жизни".

Фотографы впервые сняли горбатых китов, занимающихся сексом / Фото: Marine Mammal Science

"Киты – это большая часть нашей жизни здесь, на Мауи, — сказал он NBC News. — Все, кто имеет к ним отношение и кто их фотографирует, понимают, что это никогда не было зафиксировано. Спаривание и рождение – это две основные вещи, до сих пор остающиеся неизвестными".

Это не первый случай однополого поведения в животном мире, и в исследовании отмечается, что раньше его наблюдали у моржей, дельфинов Амазонки и серых тюленей.

Напомним, мужчина, проживший под водой 100 дней, заявил, что помолодел на 20 лет и стал ниже. Он исследовал влияние герметичной среды на организм человека.

Читайте также: