Горькая правда о родительстве: как рождение ребенка на самом деле влияет на отношения и эмоции

Детей традиционно называют самой большой радостью в жизни, однако результаты нового исследования свидетельствуют о том, что это убеждение скорее является социальным конструктом, чем биологической реальностью. Ученые выяснили, что наличие отпрысков практически не повышает базовый уровень счастья человека.

Об этом пишет Daily Mail.

Исследование охватило более 5000 человек из 10 стран мира, в том числе из Великобритании. Участники оценивали два типа благополучия: гедонистическое (повседневные эмоции, такие как радость или печаль) и эвдемоническое (ощущение смысла жизни).

Результаты оказались ошеломляющими: исследователи не нашли существенной разницы в уровне счастья между родителями и теми, кто не имеет детей.

«Эти результаты не подтверждают нашу гипотезу о том, что родительство положительно связано с гедонистическим благополучием и удовлетворенностью жизнью. При этом наши выводы указывают на нейтральность, а именно, что родительство имеет ограниченное влияние на эти аспекты», — отметили исследователи из университета Никосии на Кипре.

Испытание для отношений

Кроме отсутствия всплеска счастья, ученые зафиксировали негативную тенденцию в отношениях между партнерами. Пары, имеющие детей, сообщали о значительно более низком уровне удовлетворенности своим союзом по сравнению с бездетными парами.

По мнению авторов работы, воспитание детей создает два противоположных влияния на отношения: с одной стороны, общие генетические интересы способствуют единству, а с другой — финансовое давление, огромная потеря времени и постоянный стресс провоцируют напряжение.

«Почти во всех случаях наблюдаемые отличия между родителями и лицами, не имеющими детей, были незначительными», — подчеркнула команда ученых.

Ловушка кратковременных эмоций

Ученые объясняют: родители действительно испытывают моменты интенсивного счастья и гордости, например во время окончания ребенком университета. Однако эти эмоции эпизодические и слишком короткие, чтобы изменить базовый уровень удовлетворенности жизнью в долгосрочной перспективе.

Более того, предыдущее исследование 2016 показало, что положительный эффект от рождения ребенка сохраняется только в течение первых 12 месяцев. После этого субъективное самочувствие родителей возвращается к предыдущим показателям или даже снижается.

Исследователи предупреждают тех, кто планирует завести детей только ради личного счастья: такие ожидания, скорее всего, не оправдаются. Воспитание приносит определенную пользу, но устойчивое повышение уровня эмоционального благополучия не входит в этот список.

Напомним, рождение значительно больше среднего количества детей или же полная бездетность связана с сокращением продолжительности жизни и ускорением биологического старения организма женщины.

Исследователи отмечают, что эти выводы демонстрируют взаимосвязь на уровне обширных популяций и не являются прямыми медицинскими рекомендациями для каждого человека.

В рамках работы были проанализированы данные 14 836 женщин, в том числе близнецов, что позволило минимизировать влияние генетических факторов. Отдельно в подгруппе оценивали маркеры биологического старения.

Результаты показали, что наихудшие показатели здоровья и более высокий риск смертности зафиксированы среди женщин, не имеющих детей, а также среди тех, кто имел наибольшее их количество. Наилучшие показатели наблюдались у женщин, которые имели в среднем двоих-троих детей.

Ученые объясняют это теорией «одноразовой сомы», предполагающей баланс между ресурсами организма для размножения и поддержания здоровья.

Также установлено, что раннее материнство может быть связано с учащенным старением, однако этот эффект частично нивелируется другими факторами, такими как индекс массы тела и образ жизни.

В то же время исследователи отмечают, что полученные результаты не должны влиять на личные решения женщин о рождении детей, ведь на здоровье и продолжительность жизни влияет целый комплекс факторов.