Город, который никто не мог покорить: археологи расшифровали "военный отчет" в возрасте 2800 лет

Надписи королевства Урарта рассказали историю непокоренного города

Реклама

В восточной Турции, исследуя крепость Керзют в бассейне озера Ван, археологи обнаружили три идеально сохраненные клинописные надписи в возрасте около 2800 лет. Эти тексты, высеченные на базальтовых плитах, были созданы при правлении урартского царя Минуа (810–786 гг. до н.э.) и содержат уникальные свидетельства о военной мощи и государственном устройстве Урарту.

О подробной расшифровке посланий и их историческом значении рассказывает Arkeonews.

О чем рассказывает «воинственная» летопись

Расшифровкой текстов занимались доцент Сабахаттин Эрдоган из Университета Ван Юзюндж Ел и Анастасия Сюглюм из Стамбульского университета, которым удалось заставить древнего царя «заговорить» снова. Самым интересным отрывком стало сообщение о завоевании города Лухиуни, принадлежавшего племенному союзу Эркуа.

Реклама

Царь Минуа с гордостью заявляет: "Я завоевал Лухиуни, город, который никто не покорял ко мне", подчеркивая исключительность своей победы.

Кроме военных хвастовств надписи содержат детальный перечень военных трофеев, которые были захвачены и перевезены в столицу Тушпа (современный Ван). Тексты описывают пленных мужчин и женщин, а также табуны лошадей, крупный рогатый скот и овец, что свидетельствует о масштабности грабительского похода и экономической выгоде от экспансии для Урартского государства.

Сакральный центр и стратегический форпост

Важной деталью является то, что надписи были найдены в стенах храма, посвященного богу Халди – верховному божеству урартского пантеона. Текст начинается традиционной формулой «Силой бога Халди, Минуа, сын Ишпуини, говорит…», что подтверждает неразрывную связь между религией и государственными властями в Урарту, где военные успехи считались прямым даром богов.

Обнаружение храма типа «Суси» (квадратного здания с узким входом) внутри крепости меняет представление ученых о роли Керзюта в регионе. Ранее считалось, что это был лишь военный объект, но наличие монументального храма и царских надписей доказывает, что крепость служила важным административным и религиозным центром, контролировавшим торговые пути и плодородные равнины.

Реклама

Восстановление утраченных страниц истории

Это открытие также помогло решить давнюю научную загадку о датировании строительства самой крепости Керзют. Благодаря упоминаниям имени царя Минуа исследователи теперь точно знают, что укрепления и храм были возведены в конце IX века до нашей эры в период наибольшего расцвета империи.

Кроме того, найденные плиты позволили связать между собой разрозненные фрагменты надписей, находившихся в окрестных деревнях на протяжении многих десятилетий. Ученые пришли к выводу, что большинство этих артефактов происходит именно из Керзюта, что позволяет реконструировать большую церемониальную надпись и исправить ошибки в предыдущих переводах урартского языка.

Напомним, в пещере в Новой Зеландии нашли «потерянный мир» . Палеонтологи обнаружили уникальную коллекцию окаменелостей, которая поможет восстановить целый «потерянный том» природной истории страны.