ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
191
Время на прочтение
2 мин

Город, который никто не мог покорить: археологи расшифровали "военный отчет" в возрасте 2800 лет

Случайная находка во время спасательных раскопок заставила учёных переписать историю древнего царства, которое соревновалось за могуществом с самой Ассирией почти три тысячи лет назад.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Клинопись государства Урарту

Надписи королевства Урарта рассказали историю непокоренного города

В восточной Турции, исследуя крепость Керзют в бассейне озера Ван, археологи обнаружили три идеально сохраненные клинописные надписи в возрасте около 2800 лет. Эти тексты, высеченные на базальтовых плитах, были созданы при правлении урартского царя Минуа (810–786 гг. до н.э.) и содержат уникальные свидетельства о военной мощи и государственном устройстве Урарту.

О подробной расшифровке посланий и их историческом значении рассказывает Arkeonews.

О чем рассказывает «воинственная» летопись

Расшифровкой текстов занимались доцент Сабахаттин Эрдоган из Университета Ван Юзюндж Ел и Анастасия Сюглюм из Стамбульского университета, которым удалось заставить древнего царя «заговорить» снова. Самым интересным отрывком стало сообщение о завоевании города Лухиуни, принадлежавшего племенному союзу Эркуа.

Царь Минуа с гордостью заявляет: "Я завоевал Лухиуни, город, который никто не покорял ко мне", подчеркивая исключительность своей победы.

Кроме военных хвастовств надписи содержат детальный перечень военных трофеев, которые были захвачены и перевезены в столицу Тушпа (современный Ван). Тексты описывают пленных мужчин и женщин, а также табуны лошадей, крупный рогатый скот и овец, что свидетельствует о масштабности грабительского похода и экономической выгоде от экспансии для Урартского государства.

Сакральный центр и стратегический форпост

Важной деталью является то, что надписи были найдены в стенах храма, посвященного богу Халди – верховному божеству урартского пантеона. Текст начинается традиционной формулой «Силой бога Халди, Минуа, сын Ишпуини, говорит…», что подтверждает неразрывную связь между религией и государственными властями в Урарту, где военные успехи считались прямым даром богов.

Обнаружение храма типа «Суси» (квадратного здания с узким входом) внутри крепости меняет представление ученых о роли Керзюта в регионе. Ранее считалось, что это был лишь военный объект, но наличие монументального храма и царских надписей доказывает, что крепость служила важным административным и религиозным центром, контролировавшим торговые пути и плодородные равнины.

Восстановление утраченных страниц истории

Это открытие также помогло решить давнюю научную загадку о датировании строительства самой крепости Керзют. Благодаря упоминаниям имени царя Минуа исследователи теперь точно знают, что укрепления и храм были возведены в конце IX века до нашей эры в период наибольшего расцвета империи.

Кроме того, найденные плиты позволили связать между собой разрозненные фрагменты надписей, находившихся в окрестных деревнях на протяжении многих десятилетий. Ученые пришли к выводу, что большинство этих артефактов происходит именно из Керзюта, что позволяет реконструировать большую церемониальную надпись и исправить ошибки в предыдущих переводах урартского языка.

Напомним, в пещере в Новой Зеландии нашли «потерянный мир» . Палеонтологи обнаружили уникальную коллекцию окаменелостей, которая поможет восстановить целый «потерянный том» природной истории страны.

Дата публикации
Количество просмотров
191
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie