Город на костях: в Хорватии обнаружили большой римский некрополь, использовавшийся пять веков

Некрополь. Фото: Кафедра археологии Задарского университета

В хорватском городе Задар археологи фиксируют новые доказательства существования масштабного римского некрополя, расположенного под современной городской застройкой. Речь идет о погребальном комплексе, связанном с античным городом Ядер, который функционировал с конца I века до нашей эры до V века нашей эры.

Об этом сообщило издание Arkeonews.

Последние археологические работы проводили исследователи Задарского университета в районе Реля, в частности на территории бывшего Хорватского автомобильного клуба. Во время раскопок обнаружили новые захоронения — керамические и стеклянные урны, амфоры, которые использовали как погребальные контейнеры, а также другие предметы погребального инвентаря.

Эти находки дополняют предыдущие исследования: в более широком районе Реля уже зафиксировано более 3000 могил. Работа под руководством Игоря Борзича и Иваны Ядрич-Кучан подтверждает, что эта территория выполняла функцию кладбища непрерывно около 500 лет. Такая продолжительность использования свидетельствует о постоянстве погребальных традиций и делает некрополь одним из ключевых долговременных погребальных комплексов римской Далмации.

Расположение некрополя соответствует нормам римского права и градостроительства. В пределах городских стен хоронить умерших было запрещено, поэтому кладбища создавали за их пределами, обычно вдоль главных дорог. Некрополь в Реле сформировался именно вдоль одного из основных путей к Ядеру, что обеспечивало удобный доступ и соответствовало религиозным представлениям того времени.

Высокая плотность захоронений свидетельствует, что эта территория была основной зоной для захоронений в периоды активного развития города. Археологические исследования, которые продолжаются более века, показывают, что захоронения расположены по всему периметру города — в частности на участках, где сейчас стоят жилые дома, коммерческие объекты и общественные учреждения.

Большое количество могил позволяет изучать социальную структуру и культурные особенности населения античного Ядера. Различия в типах захоронений, конструкции могил и сопроводительных вещах указывают на разный социальный статус, уровень достатка и влияния других культур.

В захоронениях также находят предметы, отражающие представления римлян о потусторонней жизни. Среди них — керамическая и стеклянная посуда, украшения, масляные лампы и монеты. Лампы символизировали свет в потустороннем мире, а монеты служили ритуальной платой за переход в подземный мир. Наличие посуды и контейнеров свидетельствует о вере в продолжение привычной жизни после смерти.

Отдельные артефакты также подтверждают активные торговые связи Ядера. Часть находок происходит из разных регионов Средиземноморья, что свидетельствует об интеграции города в экономические сети Римской империи. Как прибрежный центр, Задар играл важную роль в сочетании морских маршрутов Адриатики с внутренними территориями провинции Далмация.

Археологи отмечают, что границы некрополя до сих пор окончательно не установлены. Новые раскопки продолжают расширять представление о его масштабе и структуре. Существует вероятность, что под современной застройкой могут оставаться еще не исследованные погребальные участки.

«По мере продвижения исследований некрополь Реля выделяется как один из важнейших археологических ресурсов в Хорватии, предлагая редкую и подробную запись долговременной человеческой деятельности в римском городском контексте», — говорится в статье.

Напомним, во время раскопок в Германии археологи нашли загадочный подземный тоннель внутри доисторического захоронения, который, как оказалось, создали и намеренно замуровали уже во времена Средневековья.