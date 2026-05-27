«Город на Луне» может появиться уже через 6 лет: что задумали в NASA

NASA представило масштабный план по созданию постоянной базы на Луне, которая по размерам будет напоминать целый город. В космическом агентстве заявляют, что проект может быть реализован уже в течение ближайших шести лет.

Об этом сообщило издание Daily mail.

Администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что только в этом году запланировано три отдельные миссии на Луну.

«Америка возвращается на Луну. И на этот раз, чтобы остаться», — заявил Айзекман.

В NASA напомнили, что с последней высадки людей на Луну в рамках миссии Apollo-17 прошло почти 54 года. Теперь США планируют не просто повторить высадку, а создать постоянную инфраструктуру для длительного пребывания людей на поверхности спутника Земли.

Будущую базу планируют расположить вблизи южного полюса Луны. По замыслу агентства, она будет работать на солнечной и ядерной энергии. Там астронавты смогут жить, проводить научные исследования, тестировать новые технологии и готовиться к будущим полетам на Марс.

В NASA признают, что речь идет о чрезвычайно сложном проекте. Айзекман отметил, что человечество имеет очень ограниченный опыт пребывания на Луне — в целом астронавты миссий Apollo провели там лишь около 80 часов вне космических кораблей.

В то же время условия на спутнике остаются крайне жесткими. Температура на поверхности Луны может колебаться примерно от +250°C до -685°C. Несмотря на это, глава NASA назвал будущую базу «столь же красивой, сколь и враждебной».

Проект будут реализовывать в три этапа. Первый уже стартовал и продлится до 2028 года. В этот период NASA планирует увеличить количество полетов на Луну и обеспечить стабильный доступ к ее поверхности. Всего запланирована 21 высадка, во время которых ученые будут проводить исследования и готовить основу для строительства базы.

Второй этап охватит 2029-2032 годы, тогда агентство планирует создать начальную инфраструктуру поселения и условия для более длительного пребывания астронавтов на Луне.

Третий этап должен начаться после 2032 года. Его главной целью станет обеспечение постоянного присутствия человека на Луне.

В NASA также сообщили, что следующая миссия этой осенью будет профинансирована частной космической компанией Blue Origin, основанной Джеффом Безосом. Она будет сосредоточена на уменьшении рисков будущих высадок на Луну.

Еще одна миссия будет предусматривать доставку на поверхность Луны более 1000 фунтов груза. Кроме того, Blue Origin уже получила первый контракт в рамках программы по созданию лунных вездеходов. Стоимость сделки составляет 188 миллионов долларов и может вырасти до 270 миллионов.

В NASA отмечают, что развитие лунной программы имеет не только научную, но и экономическую цель. По словам Айзекмана, агентство хочет стимулировать формирование будущей лунной экономики и параллельно готовиться к экспедициям на Марс.

«Мы на самом деле только начинаем», — подытожил он.

