Город, о котором забыли 6 веков назад: археологи неожиданно нашли средневековое поселение

Археолог Фото иллюстративный / © facebook.com/oleg.apostolov

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В Германии археологи во время исследования поля перед строительством ветровой электростанции наткнулись на остатки потерянного средневекового поселения Эхене, исчезнувшего из исторических источников около 600 лет назад.

Об этом говорится в popular mechanics.

Поселение впервые упоминалось в документах в 944 году и неоднократно фигурировало в средневековых записях. Однако после XV века любые упоминания о нем исчезли.

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«После этого поселения фактически ушло в забвение», — заявил руководитель археологического подразделения Региональной ассоциации Вестфалии-Липпе Свен Спионг.

Что нашли археологи

Раскопки проводились неподалеку от немецкого города Боргентрайх. Ранее единственной подсказкой о существовании Эхене было название поля - Echelen, которое могло быть связано с древним поселением.

В ходе исследования территории археологи обнаружили:

остатки деревянных домов;

следы столбов от больших построек;

фрагменты керамики X-XI веков;

каменный подвал с северным входом.

По оценкам специалистов, самые большие здания могли достигать почти 20 метров в длину. Также были найдены небольшие хозяйственные постройки.

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Поселение существовало у воды

Археологи отмечают, что Эхене было типичным средневековым поселением, построенным вблизи ручья.

«Вода была жизненно необходима как для людей, так и для скота, а рядом находились плодородные земли. Именно это определяло место для поселения», – объяснил Свен Спионг.

Исследователи предполагают, что поселение могло простираться с обеих сторон ручья, однако пока раскопки проводились только на одной стороне.

Археологи планируют восстановить историю Эхене

Сейчас специалисты анализируют найденные артефакты и пытаются точнее датировать постройки и хозяйственные ямы, чтобы реконструировать развитие поселения на протяжении нескольких столетий.

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Мэр Боргентрайха Николас Айш заявил, что находка имеет большое значение не только для археологии, но и для истории региона.

«Такие открытия еще раз доказывают, сколько истории все еще скрыто под нашими ногами», — подчеркнул он.

Напомним, деревянные артефакты с давних времен являются чрезвычайной редкостью, ведь для этого материал должен оставаться во влажной и изолированной от кислорода среде.

Долгое время археологи находили преимущественно каменные отщепы, в то время как обычные деревянные вещи бесследно исчезали под влиянием времени.

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Открытие было сделано в бассейне Мегалополиса на юге Греции, где специфические болотистые отложения спасли древесину от неминуемого гниения.

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