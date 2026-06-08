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Город, о котором забыли 6 веков назад: археологи неожиданно нашли средневековое поселение
Археологи раскопали поселение, исчезнувшее из истории в XV веке.
В Германии археологи во время исследования поля перед строительством ветровой электростанции наткнулись на остатки потерянного средневекового поселения Эхене, исчезнувшего из исторических источников около 600 лет назад.
Об этом говорится в popular mechanics.
Поселение впервые упоминалось в документах в 944 году и неоднократно фигурировало в средневековых записях. Однако после XV века любые упоминания о нем исчезли.
«После этого поселения фактически ушло в забвение», — заявил руководитель археологического подразделения Региональной ассоциации Вестфалии-Липпе Свен Спионг.
Что нашли археологи
Раскопки проводились неподалеку от немецкого города Боргентрайх. Ранее единственной подсказкой о существовании Эхене было название поля - Echelen, которое могло быть связано с древним поселением.
В ходе исследования территории археологи обнаружили:
остатки деревянных домов;
следы столбов от больших построек;
фрагменты керамики X-XI веков;
каменный подвал с северным входом.
По оценкам специалистов, самые большие здания могли достигать почти 20 метров в длину. Также были найдены небольшие хозяйственные постройки.
Поселение существовало у воды
Археологи отмечают, что Эхене было типичным средневековым поселением, построенным вблизи ручья.
«Вода была жизненно необходима как для людей, так и для скота, а рядом находились плодородные земли. Именно это определяло место для поселения», – объяснил Свен Спионг.
Исследователи предполагают, что поселение могло простираться с обеих сторон ручья, однако пока раскопки проводились только на одной стороне.
Археологи планируют восстановить историю Эхене
Сейчас специалисты анализируют найденные артефакты и пытаются точнее датировать постройки и хозяйственные ямы, чтобы реконструировать развитие поселения на протяжении нескольких столетий.
Мэр Боргентрайха Николас Айш заявил, что находка имеет большое значение не только для археологии, но и для истории региона.
«Такие открытия еще раз доказывают, сколько истории все еще скрыто под нашими ногами», — подчеркнул он.
Напомним, деревянные артефакты с давних времен являются чрезвычайной редкостью, ведь для этого материал должен оставаться во влажной и изолированной от кислорода среде.
Долгое время археологи находили преимущественно каменные отщепы, в то время как обычные деревянные вещи бесследно исчезали под влиянием времени.
Открытие было сделано в бассейне Мегалополиса на юге Греции, где специфические болотистые отложения спасли древесину от неминуемого гниения.