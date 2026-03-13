Город-призрак Александра Македонского нашли спустя тысячелетия: где он скрывался

Александр Македонский / © Getty Images

Реклама

Археологи заявили об открытии точного местонахождения одного из давно утраченных городов, основанных Александром Македонским. Речь идет об Александрии на Тигре — стратегическом портовом мегаполис, который в древности был ключевым звеном между Месопотамией и торговыми путями Персидского залива.

Об этом пишет Express.

Где расположен город и как его нашли

Остатки древнего поселения обнаружили на юге Ирака. В течение тысячелетий город оставался невидимым из-за смены русла реки Тигр и накопления осадочных пород, буквально «похоронивших» береговую линию античных времен.

Реклама

Исследователи смогли идентифицировать объект благодаря современным технологиям:

Геофизическое сканирование высокого разрешения.

Снимки с дронов , позволивших увидеть контуры сооружений под слоем грунта.

Анализ ландшафта, подтвердивший соответствие места историческим описаниям стратегического порта.

Масштабы находки

Профессор археологии Константского университета Стефан Р. Хаузер назвал качество доказательств «совершенно потрясающим». По его словам, стены зданий находятся непосредственно под поверхностью земли, а уровень их сохранения чрезвычайно высок.

Площадь города составляет примерно 6,5 квадратных километров, что делает его одним из крупнейших мегаполисов той эпохи, который по размерам не уступал столицам того времени.

Что удалось обнаружить

На отсканированных картах уже отчетливо просматривается структура города:

Реклама

Четкая сетка улиц и городские кварталы.

Мощные фортификационные стены.

Промышленные районы с обилием печей для обжига.

Храмовые комплексы и сложная система каналов и гаваней.

Следует заметить, что Александрия на Тигре была основана в IV веке до н. э., во время масштабного похода македонского завоевателя на Восток. К этому времени город считался полумифическим, поскольку, в отличие от египетской Александрии, он не оставил видимых архитектурных памятников.

Археологические работы на этой локации начались еще в 2010-х годах под руководством британских специалистов Джейн Мун, Роберта Килика и Стюарта Кэмпбелла. Однако из-за нестабильной ситуации безопасности в регионе и военные конфликты исследования продвигались медленно.

