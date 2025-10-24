Города могут исчезнуть под водой: ученые предупредили о катастрофическом повышении уровня моря

Мегаполис / © Pixabay

Повышение уровня моря представляет одну из самых серьезных угроз для человечества в XXI веке. Новое масштабное исследование ученых из Университета Макгилла (Канада) выявило, что к концу этого века миллионы зданий в странах Глобального Юга могут оказаться под водой.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Что показало исследование

По словам исследователей, последствия повышения уровня океана коснутся не только прибрежных регионов, но и всей планеты.

«Каждый из нас пострадает от изменения климата и повышения уровня моря, независимо от того, живем мы у океана или нет. Мы все зависим от товаров, продуктов питания и топлива, которые проходят через порты и прибрежную инфраструктуру, подвергающихся воздействию повышения уровня моря. Нарушение этой важной инфраструктуры может нанести ущерб нашей глобально взаимосвязанной экономике и продовольственной системе», — пояснил соавтор исследования, геолог Эрик Галбрейт.

Сейчас концентрация CO₂ в атмосфере является самой высокой за последние четыре миллиона лет. Это ускоряет глобальное потепление, таяние ледников и подъем уровня морей. В прошлом это явление уже происходило, однако современная человеческая цивилизация значительно плотнее заселила прибрежные территории, где сейчас расположены крупные города, порты, промышленные зоны и транспортные узлы.

В рамках исследования ученые проанализировали более 840 миллионов зданий в Африке, Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америке. Используя спутниковые данные, машинное обучение и топографические карты высокого разрешения, они смогли впервые точно оценить, какие объекты могут пострадать от затопления.

Потенциальные сценарии

Ученые рассматривали три варианта развития событий:

повышение уровня моря на 0,5 м,

на 5 м,

и на 20 м.

При оптимистическом сценарии (с резким сокращением выбросов парниковых газов) к 2100 году уровень моря может вырасти на полметра — тогда под водой окажутся около 3 миллионов зданий. Если же подъем составит 5 метров — пострадают 45 миллионов, а в худшем случае (20 метров) — более 130 миллионов сооружений.

Исследователи отмечают, что эти цифры являются минимальными, ведь не учитывают эрозию берегов, штормы или сильные приливы.

«Мы были удивлены большим количеством зданий, которым угрожает относительно незначительное долгосрочное повышение уровня моря», — отметил соавтор работы, эколог Джефф Кардилл.

Где риски самые высокие

Наиболее уязвимыми остаются густонаселенные прибрежные низины, где сосредоточена ключевая инфраструктура — от портов и заводов до жилых кварталов. Их разрушение может спровоцировать цепную реакцию в экономике, торговле и поставках продовольствия.

Геофизик Наталья Гомес подчеркивает: повышение уровня моря — процесс, который будет длиться веками.

«Люди часто говорят о повышении уровня моря на десятки сантиметров, или, возможно, на метр, но на самом деле он может продолжать подниматься еще на много метров, если мы быстро не прекратим сжигание ископаемого топлива», — сказала она.

Сейчас уровень моря увеличивается на 4,5 миллиметра в год, и этот темп только ускоряется.

Чтобы помочь правительствам адаптироваться к новым реалиям, исследователи создали интерактивную карту рисков, которая показывает наиболее уязвимые территории. Ее можно использовать для градостроительного планирования, разработки адаптационных стратегий и переселения жителей из опасных зон.

«Нет ни одного шанса избежать хотя бы умеренного повышения уровня моря. Чем быстрее прибрежные общины начнут планировать это, тем больше у них шансов продолжать процветать», — резюмировала ученая Майя Виллард-Степан из Университета Виктории.

