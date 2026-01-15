- Дата публикации
Горы и каньоны под покровом: ученые впервые показали рельеф Антарктиды без льда
Новая разработка картографирования в первый раз показала «невидимый» ландшафт Антарктиды.
Международная группа ученых смогла «заглянуть» под гигантский ледяной щит Антарктиды и создать его подробную карту.
Об этом сообщает Daily Mail.
Ученые применили инновационный метод «Анализа возмущений потока льда» (IFPA), соединив его с последними спутниковыми данными. Это позволило впервые увидеть рельеф континента, скрытый под многометровым льдом. Новое изображение раскрыло тысячи неизвестных объектов. В частности, острые горные хребты, глубокие каньоны и расчлененные плато, формировавшиеся в течение миллионов лет.
Ведущий автор исследования доктор Хелен Окенден и ее коллега профессор Роберт Бингем отмечают, что понимание подледникового ландшафта критически важно для прогнозирования климатического будущего планеты. Новая технология позволяет использовать неровности на поверхности льда для точного определения находящегося под ним.
В частности, обнаруженные холмы и хребты создают сопротивление трению, что способно значительно замедлять отступление ледникового щита к морю. По словам Матье Морлигема из Дартмутского колледжа, эти данные помогут создать гораздо более точные модели таяния льда, которое ускоряется из-за потепления океанов.
Полученные результаты оказывают прямое влияние на прогнозы поднятия уровня Мирового океана. А это чревато затоплением крупным мегаполисом от Лондона до Шанхая. Ученые предупреждают, что даже при выполнении Парижского климатического соглашения уровень моря может подняться на 0,7–1,2 метра к 2300 году из-за инерционности процессов таяния.
Доктор Маттиас Менгель из Потсдамского института подчеркивает, что каждые пять лет задержки в сокращении выбросов после 2020 будут добавлять еще около 20 сантиметров до высоты океана. Таким образом, детальная карта Антарктиды становится не просто научным достижением, а ключевым инструментом оценки рисков, с которыми человечество столкнется в ближайшие десятилетия.
