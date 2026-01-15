Горы и каньоны под покровом: ученые впервые показали рельеф Антарктиды без льда

Антарктида / © Associated Press

Реклама

Международная группа ученых смогла «заглянуть» под гигантский ледяной щит Антарктиды и создать его подробную карту.

Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые применили инновационный метод «Анализа возмущений потока льда» (IFPA), соединив его с последними спутниковыми данными. Это позволило впервые увидеть рельеф континента, скрытый под многометровым льдом. Новое изображение раскрыло тысячи неизвестных объектов. В частности, острые горные хребты, глубокие каньоны и расчлененные плато, формировавшиеся в течение миллионов лет.

Реклама

Ведущий автор исследования доктор Хелен Окенден и ее коллега профессор Роберт Бингем отмечают, что понимание подледникового ландшафта критически важно для прогнозирования климатического будущего планеты. Новая технология позволяет использовать неровности на поверхности льда для точного определения находящегося под ним.

Новая карта раскрыла скрытые ландшафты Антарктиды, включая плато, горы и равнины. / © dailymail.co.uk

В частности, обнаруженные холмы и хребты создают сопротивление трению, что способно значительно замедлять отступление ледникового щита к морю. По словам Матье Морлигема из Дартмутского колледжа, эти данные помогут создать гораздо более точные модели таяния льда, которое ускоряется из-за потепления океанов.

Для своего исследования исследователи объединили новый метод картографирования со спутниковыми данными, чтобы получить наиболее подробное на сегодняшний день представления. / © dailymail.co.uk

Полученные результаты оказывают прямое влияние на прогнозы поднятия уровня Мирового океана. А это чревато затоплением крупным мегаполисом от Лондона до Шанхая. Ученые предупреждают, что даже при выполнении Парижского климатического соглашения уровень моря может подняться на 0,7–1,2 метра к 2300 году из-за инерционности процессов таяния.

Доктор Маттиас Менгель из Потсдамского института подчеркивает, что каждые пять лет задержки в сокращении выбросов после 2020 будут добавлять еще около 20 сантиметров до высоты океана. Таким образом, детальная карта Антарктиды становится не просто научным достижением, а ключевым инструментом оценки рисков, с которыми человечество столкнется в ближайшие десятилетия.

Реклама

Напомним, у побережья Дании обнаружили гигантский средневековый "суперкорабль", которому около 600 лет. Это крупнейшее торговое судно такого типа, когда-либо находившееся археологами.

К слову, ученые из Университета Джорджии обнаружили, что белохвостые олени используют ультрафиолетовое (УФ) излучение как визуальный канал связи. Метки, оставленные животными на деревьях и земле, светятся в УФ-спектре. Это помогает им находить партнеров и обозначать территорию.