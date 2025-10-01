Гравитационная аномалия протяженностью 7000 км: NASA обнаружило "геомагнитный толчок" в Атлантике

В магнитном поле Земли произошел гигантский «толчок»

Реклама

С помощью спутниковых данных NASA и Немецкого аэрокосмического центра (DLR) исследователи обнаружили обширную гравитационную аномалию в Атлантическом океане. Это странное изменение гравитации совпало с резким и быстрым смещением геомагнитного поля планеты, известным как «геомагнитный толчок» (geomagnetic jerk).

Об этом пишет IFLScience со ссылкой на результаты исследований, проведённых командой под руководством геофизика Шарлотты Гогн Гурантон из Парижского университета Сите во Франции.

Совпадение во времени: гравитация и магнетизм

Гравитационные аномалии – это места, где измеренная сила тяготения отличается от ожидаемой, основываясь на известном распределении массы под поверхностью. Для их обнаружения используют спутники GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), измеряющие расстояние между собой, фиксируя, как изменения массы внизу ускоряют или замедляют их.

Реклама

Исследуя данные GRACE, команда обнаружила обширную аномалию над восточной частью Атлантического океана, которая существовала примерно с 2006 по 2008 год. Эта аномалия, простиравшаяся на 7000 километров, характеризовалась резким градиентом гравитации: область сильной гравитации находилась рядом с областью слабой.

Аномалия совпала с глобальным «геомагнитным толчком» 2007 года. «Геомагнитные толчки» – это как бы внезапная и неожиданная «икота» в очень медленном процессе постоянного изменения магнитного поля Земли. Такие открытки появляются во внешнем ядре Земли и периодически фиксируются обсерваториями по всему миру.

Тайна в глубине мантии

Сначала ученые пытались объяснить аномалию сдвигами поверхностных вод, но этот подход не дал результата. В конце концов, команда пришла к выводу, что причина, вероятно, находится гораздо глубже – на грани ядра и мантии (CMB).

"Анализируя временные ряды градиентов гравитации, полученных GRACE, мы обнаружили аномальный крупномасштабный сигнал градиента гравитации в восточной части Атлантического океана... который не может быть полностью объяснен ни источниками поверхностных вод, ни потоками жидкости в ядре", - говорится в статье команды.

Реклама

Ученые предположили, что аномалия произошла из-за фазового перехода минерала бриджманита (самого распространенного минерала на Земле) в пост-перовскит. Это произошло на большой глубине, где огромное давление и тепло повлекли за собой изменение кристаллической структуры и плотности минерала.

«Мы предполагаем, что быстрые перераспределения масс на больших глубинах могут быть результатом временных изменений глубины фазового перехода перовскита в пост-перовскит… Это позволяет нам предположить, что, по крайней мере, часть этого сигнала может отражать быстрые перераспределения масс глубоко в мантии», — объясняет исследовательская группа.

Именно это быстрое перераспределение массы в мантии, по мнению команды, могло повлечь за собой «геомагнитный толчок», зафиксированный обсерваториями во всем мире. Ученые планируют дальше изучать, как именно такие изменения топографии на границе «ядро-мантия» могут влиять на динамику потоков в ядре и на магнитное поле Земли.

Воздействие «геомагнитного толчка»: почувствовали ли его люди?

"Геомагнитные толчки" - это явление, которое происходит глубоко в ядре Земли и, по сути, является техническим термином для резкого ускорения или замедления смещения магнитного поля нашей планеты.

Реклама

Несмотря на драматическое название, это явление не ощущается человеком или животными непосредственно, поскольку оно не влечет за собой видимых или ощутимых физических колебаний на поверхности, как, например, землетрясение. Пока наука не имеет доказательств того, что такие быстрые изменения магнитного поля могут иметь прямые последствия для здоровья людей, климата или поведения животных.

Последствия для технологий и навигации

Основное влияние геомагнитных изменений испытывают технологии и системы, зависящие от магнитного поля. Хотя сам толчок 2007 года не имел разрушительных последствий, он усложнил работу навигационных систем.

Любое изменение магнитного поля требует корректировки глобальных навигационных моделей , используемых самолетами, судами и даже современными смартфонами. Ученые постоянно вносят поправки во Всемирную магнитную модель (WMM) для обеспечения точности компасов и GPS-систем, зависящих от корректных данных о магнитном поле Земли.

Напомним, в Тихом океане снова наблюдают образование «капли» – массивной теплой водной аномалии . Она простирается от Аляски до Японии и угрожает экосистемам.