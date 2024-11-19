Гражданский самолет преодолел звуковой барьер и побил несколько рекордов (видео)

Он стал первым сверхзвуковым самолетом, который преодолел звуковой барьер и побил рекорд.

Автономный ракетный самолет Mk-II Aurora преодолел звуковой барьер со скоростью 1,1 Маха 12 ноября 2024 года.

Об этом сообщила компания Dawn Aerospace.

Это стало знаковым моментом в возрождении коммерческих сверхзвуковых полетов, считавшихся потерянными после снятия с эксплуатации англо-французского Concorde в 2003 году.

Полет Mk-II Aurora/Фото: Dawn Aerospace

Mk-II Aurora совершил полет над аэродромом Glentanner в Новой Зеландии, достигнув высоты 25 150 м за рекордно короткое время — всего 118,6 секунды, что на 4,2 секунды быстрее предыдущего рекорда F-15. Самолет также побил другие рекорды, а именно стал:

самым быстрым самолетом, когда-либо поднимавшимся от уровня земли до 20 км.

первым сверхзвуковым самолетом, разработанным и изготовленным в Новой Зеландии.

самолетом, достигшим самой большой высоты, на которую поднимался самолет из Новой Зеландии.

Полет Mk-II Aurora/Фото: Dawn Aerospace

Кроме того, Mk-II Aurora совершил второй полет всего через шесть часов после первого.

Целью проекта является достижение скорости до 3,5 Маха на грани космоса, где Mk-II Aurora будет использоваться для исследований микрогравитации, атмосферы и для наблюдения за Землей.

Также читайте Ученые отправили человеческую сперму в космос, чтобы проверить шансы на заселение Марса

"Это достижение подчеркивает огромный потенциал ракетных летательных аппаратов для достижения невиданных ранее характеристик. Во время летного испытания 57 мы избавились от последнего основного технического риска в программе "Аврора": динамика транспортного средства из-за трансзвукового режима. Теперь мы подтвердили, что "Аврора" обладает самой высокой скоростью набора высоты, когда-либо созданной. Эта веха закладывает основу для того, чтобы "Аврора" стал самым высоким и самым быстрым самолетом в мире и прокладывает путь для первого оперативного гиперзвукового самолета, переосмысливая то, что возможно в авиации", — отметил гендиректор Dawn Aerospace Стефан Пауэлл.

Напомним, в Турции нашли "Матерь Богов" и расшифровали 2600-летнюю надпись.

Читайте также: