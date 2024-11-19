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Гражданский самолет преодолел звуковой барьер и побил несколько рекордов (видео)

Гражданский самолет преодолел звуковой барьер и побил несколько рекордов (видео)

Полет Mk-II Aurora/Фото: Dawn Aerospace

Он стал первым сверхзвуковым самолетом, который преодолел звуковой барьер и побил рекорд.

Автономный ракетный самолет Mk-II Aurora преодолел звуковой барьер со скоростью 1,1 Маха 12 ноября 2024 года.

Об этом сообщила компания Dawn Aerospace.

Это стало знаковым моментом в возрождении коммерческих сверхзвуковых полетов, считавшихся потерянными после снятия с эксплуатации англо-французского Concorde в 2003 году.

Полет Mk-II Aurora/Фото: Dawn Aerospace / ©
Полет Mk-II Aurora/Фото: Dawn Aerospace

Mk-II Aurora совершил полет над аэродромом Glentanner в Новой Зеландии, достигнув высоты 25 150 м за рекордно короткое время — всего 118,6 секунды, что на 4,2 секунды быстрее предыдущего рекорда F-15. Самолет также побил другие рекорды, а именно стал:

  • самым быстрым самолетом, когда-либо поднимавшимся от уровня земли до 20 км.
  • первым сверхзвуковым самолетом, разработанным и изготовленным в Новой Зеландии.
  • самолетом, достигшим самой большой высоты, на которую поднимался самолет из Новой Зеландии.
Полет Mk-II Aurora/Фото: Dawn Aerospace / ©
Полет Mk-II Aurora/Фото: Dawn Aerospace

Кроме того, Mk-II Aurora совершил второй полет всего через шесть часов после первого.

Целью проекта является достижение скорости до 3,5 Маха на грани космоса, где Mk-II Aurora будет использоваться для исследований микрогравитации, атмосферы и для наблюдения за Землей.

"Это достижение подчеркивает огромный потенциал ракетных летательных аппаратов для достижения невиданных ранее характеристик. Во время летного испытания 57 мы избавились от последнего основного технического риска в программе "Аврора": динамика транспортного средства из-за трансзвукового режима. Теперь мы подтвердили, что "Аврора" обладает самой высокой скоростью набора высоты, когда-либо созданной. Эта веха закладывает основу для того, чтобы "Аврора" стал самым высоким и самым быстрым самолетом в мире и прокладывает путь для первого оперативного гиперзвукового самолета, переосмысливая то, что возможно в авиации", — отметил гендиректор Dawn Aerospace Стефан Пауэлл.

Напомним, в Турции нашли "Матерь Богов" и расшифровали 2600-летнюю надпись.

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