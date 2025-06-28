Гремучие змеи атакуют чаще в определенный период года: в чем причина

Гремучая змея / © Pixabay

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Начало лета принесло жителям западной части США не только тепло, но и опасность в виде активизации гремучих змей. После исключительно влажной весны в таких штатах, как Колорадо, возрастает вероятность встретиться с ядовитой змеей, что может закончиться укусом. Хотя случаи такие достаточно редки, их последствия могут быть серьезными, предупреждают биологи и токсикологи.

Об этом пишет издание Popular Science.

Ежегодно в США регистрируется примерно 30 укусов змей на миллион человек, но учитывая погодные условия 2025 года эта цифра может возрасти. Об этом в одном из интервью рассказал Кеннон Херд, профессор медицинской токсикологии и фармакологии Университета Колорадо.

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«В зависимости от района Денвера, каждый год в метрополии случается около 20-30 укусов змей», — отмечает эксперт.

Дело в том, что повышенное количество осадков весной приводит к стремительному росту популяции мелких животных, которыми питаются змеи — мышей, крыс, кроликов, птиц. Это, в свою очередь, стимулирует и размножение самих пресмыкающихся. А чем больше змей — тем выше риск нежелательных контактов с людьми.

В 2018 году исследователи из Университета Колорадо и Стэнфорда изучили этот феномен и пришли к выводу: действительно существует связь между дождливой весной и ростом количества укусов. Их теория проста — чем больше дождя, тем больше пищи для змей, а значит, и самих змей становится больше.

В США обитает более 25 видов гремучих змей, больше всего их в южных и западных регионах. В холодное время года змеи впадают в состояние покоя, прячась в норах, под камнями или в ущельях. Но с наступлением тепла — оживают и начинают активную охоту.

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Однако стоит помнить: змеи не нападают первыми. Они избегают людей. Но если почувствуют угрозу — не колеблясь применят яд. Сам укус по ощущениям напоминает инъекцию, но уже через несколько минут начинаются серьезные осложнения.

Яд гремучей змеи — это гемотоксин, который парадоксальным образом одновременно образует и разрушает сгустки крови. Как следствие, кровь начинает проникать в окружающие ткани, нарушается кровоснабжение, мышцы не получают необходимый кислород и питательные вещества. В тяжелых случаях это может привести к опасному отмиранию тканей — некрозу.

Именно поэтому в случае укуса нужно немедленно обратиться к врачам. Нельзя терять время на самолечение или попытки «высосать» яд — это только ухудшит ситуацию. Каждая минута на вес золота.

Эксперты призывают быть особенно внимательными во время прогулок по природе, походов в горы или работы на приусадебных участках. Важно носить плотную обувь, избегать высокой травы и не касаться камней или бревен без надобности.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине уже зафиксированы случаи укусов гадюк. Их яд разрушает красные кровяные тельца, вызывает отеки и кровоизлияния. Врачи предостерегают: высасывать яд категорически запрещено.