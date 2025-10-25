Гренландия приближается к Америке: исследователи ошеломили скоростью, с которой движется остров

Гренландия / © Associated Press

Ученые выяснили, что Гренландия дрейфует на северо-запад, то есть в направлении Северной Америки, со скоростью около двух сантиметров в год.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного DTU Space на основе данных с 58 GNSS-станций, расположенных на всей территории крупнейшего в мире острова.

Группа ученых, которую возглавил Даньял Лонгфор Берг, зафиксировала как вертикальное поднятие земной коры, так и ее горизонтальное смещение.

Поднятие происходит из-за постепенного уменьшения количества льда, который тысячелетиями сжимал земную поверхность.

Речь идет не только о современном таянии ледников, вызванном глобальным потеплением, но и о последствиях последнего ледникового периода, который завершился около 20 тысяч лет назад — земная кора до сих пор реагирует на потерю древнего льда.

В результате некоторые участки острова расширяются, а другие — сжимаются, что приводит к сложной картине изменений: Гренландия движется, меняет форму и размеры.

Исследователи отмечают, что эти изменения не временные — температура на планете продолжает расти, поэтому таяние ледников будет только ускоряться, а вместе с ним — и геологические процессы.

Понимание этих изменений имеет большое значение для точности геодезических измерений и картографии. Если не учитывать движение острова, это может привести к ошибкам в прогнозах, особенно для прибрежных регионов, которые больше всего страдают от повышения уровня Мирового океана.

Напомним, ранее сообщалось, что в администрации Дональда Трампа разработали план взятия Гренландии под контроль Соединенных Штатов.