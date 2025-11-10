Гренландский кит "подсказал" ученым, как продлить человеческую жизнь - исследование

© Pixabay

Реклама

Гренландский китоткрыл секрет долголетия, что может изменить представление о старении человека.

Об этом пишет Nature.

Этот арктический великан, обитающий в ледяных северных водах, заслуженно считается одним из самых долгоживущих млекопитающих на планете. Продолжительность жизни отдельных особей часто превышает два века, а официально задокументированный рекорд составляет впечатляющие 211 лет.

Реклама

Такой исключительный биологический феномен веками смущал ученых, и лишь недавно исследовательское сообщество приблизилось к фундаментальной разгадке, потенциально способной полностью переосмыслить процесс старения у человека.

Международная команда ученых, работавшая на базе Рочестерского университета, провела детальный анализ генетического материала гренландских китов. Их исследование показало, что ключом к невероятному долголетию кита является значительно повышенная концентрация специфического белка под названием CIRBP. Эта молекула является критически важной для эффективного восстановления повреждений в структуре ДНК.

Было установлено, что уровень CIRBP в клетках китов в сто раз выше, чем у других видов млекопитающих. CIRBP демонстрирует уникальную способность оперативно корректировать двухцепочечные разрывы ДНК - самые серьезные виды генетических повреждений. Именно эти повреждения обычно аккумулируются в ДНК человека с возрастом, провоцируя развитие онкологических процессов и способствуя преждевременному старению организма.

Дальнейшие лабораторные эксперименты подтвердили значимость находки: при введении белка CIRBP в клетки человека и плодовых мушек исследователи зафиксировали существенный рост эффективности репарационных процессов ДНК, что прямо коррелировало с увеличением общей жизнеспособности клеток.

Реклама

Кроме того, ученые обнаружили интересный адаптивный механизм: в клеточной среде с пониженной температурой концентрация белка CIRBP возрастала, что, вероятно, является эволюционным преимуществом китов, позволяющим им выживать в экстремально холодных условиях.

Специалисты из Рочестера подчеркивают, что гренландские киты не просто эффективно предотвращают накопление мутаций; они также демонстрируют почти сверхъестественную устойчивость к формированию злокачественных опухолей, что бросает вызов существующим научным ожиданиям.

Кажется, что клетки китов эволюционировали, чтобы нейтрализовать повреждения еще до того, как они будут иметь шанс превратиться в потенциальную угрозу. Эта биологическая стратегия является одной из самых совершенных естественных защитных систем против старения, известных человечеству на сегодня.

По словам ведущей исследовательницы, профессора Веры Горбуновой, полученные результаты открывают многообещающие пути для разработки терапевтических подходов, направленных на усиление аналогичных механизмов восстановления ДНК в человеческом организме. Если науке удастся найти способ искусственно повышать уровень белка CIRBP или активировать подобные генетические регуляторные пути, это может стать катализатором для удвоения стандартной продолжительности человеческой жизни.

Реклама

Хотя до внедрения этих открытий в клиническую практику остается еще долгий путь, научный мир убежден: гренландский кит хранит ключ к пониманию того, как природа создает организмы, способные сохранять жизненную энергию в течение более двухсот лет.

И если человечество сможет успешно интегрировать хотя бы часть этого уникального биологического механизма, идея о достижении 200-летнего возрастного рубежа может быстро трансформироваться из научной фантастики в выверенную научную реальность.

Напомним, ученые показали не стареющее млекопитающее. Эти необычные грызуны давно удивляют ученых своим уникальным долголетием. В отличие от обычных мышей, живущих в среднем 5 лет, голые землекопы могут прожить до 30 лет и даже больше.